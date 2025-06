Olga Danilović u glavnom žrijebu Bad Homburga: Srpska teniserka razbila Ukrajinku

Olga Danilović pobijedila je 68. igračicu svijeta i obezbijedila plasman u glavni žrijeb turnira.

Izvor: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Olga Danilović plasirala se glavni žrijeb turnira u Bad Homburgu. Srpska teniserka bila je bolja od Ukrajinke Julije Starodubceve 2:0 (7:6, 6:2) i tako kroz kvalifikacije u meču koji je trajao skoro sat i po vremena obezbijedila je borbu na turniru.

Danilovićeva je dobro otvorila meč, Ukrajinka je povela u gemovima, ali je Olga odmah izjednačila, a onda došla i do ranog brejka za 2:1. Igralo se u nastavku gem za gem, a onda je Julija stigla do brejka i izjednačenja (3:3). Naslutilo se odmah da će nastavak susreta biti zahtjevan - i bio je. Vodila se velika borba pri svakom poenu, pa je tako prvi set došao i do taj-brejka. U njemu je Olga dobro krenula i razlika koju je na startu napravila omogućila joj je da povede 1:0 u setovima.

Drugi set bio je znatno lakši i brži za našu Olgu, igralo se gem za gem i mada je Ukrajinka vršila pritisak pri svakom poenu, Danilovićeva je uspjela da sačuva svoj servis. Imala je Olga vođstvo od 3:2, a onda je stigla i do prve brejk prilike koju je odmah iskoristila za vođstvo od 4:2, potom je potvrdila servis, a onda još jednom došla do brejka - prve dvije prilike nije iskoristila, pa je uslijedilo izjednačenje, ali onda je treću meč loptu potvrdila i obezbijedila plasman u glavni žrijeb turnira protiv 68. igračice svijeta.

Potencijalni rivali Olge Danilović u prvom kolu biće Ljudmila Samsonova (Rusija), Naomi Osaka (Japan), Linda Noskova (Češka) i Laura Zigmund (Njemačka). Turnir u Bad Homburgu se igra na travi za nagradni fond od 1.064.510 dolara i na programu je od 22. do 28. juna.