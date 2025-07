"Sačekajte sekund": Novak Đoković ućutkao publiku na Vimbldonu, pa rekao gdje će odvesti Rodžera i Rafu

Novak Đoković napravio je šou na terenu kada je davao izjavu poslije pobjede protiv Dena Evansa. Spomenuo je Nadala i Federera, ali i Sinera i Alkaraza.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Novak Đoković rutinski je odradio posao i prošao u treće kolo Vimbldona. Tamo ga čeka Miomir Kecmanović, a prije srpskog derbija dao je izjavu na terenu. Poslije trijumfa protiv Dena Evansa (6:3, 6:2, 6:0) je napravio šou na terenu. Kako sa publikom tako i sa voditeljem.

"Hvala svima što ste došli na meč. Znao sam i svi su znali da će biti posebna atmosfera na meču, Britanac u Britaniji, to nikada nije lako. Možda varljiv nije prava riječ, ali je on veoma kvalitetan igrač, daje slajsove, loptica nisko odskače i to može da vam napravi problem ako niste na vrhuncu svoje igre. Spremio sam se dobro za meč, znao sam šta treba da radim, egzekucija je bila perfektna. Ponekad postoje teški dani u životu...", kada je izgovorio tu rečenicu publika je počela da aplaudira i čula se reakcija sa tribina.

Tada je Novak morao da ih smiri i da objasni na šta je tačno mislio.

"Čekajte, sekund, sačekajte. Ovo je više bilo za mog trenera, šaljem mu poruku u slučaju da nije dobro vidio. Imate ovakve dane kada sve ide svojim tokom kada sve ulazi."

"Kad sjednem sa Rodžerom i Rafom"

Uslijedilo je pitanje o tome da li nekada stane, da napravi pauzu i da vidi šta je sve uspio u karijeri. Prvi put je na Vimbldonu igrao 2005. godine.

"Naravno da ima razlike. Nemam toliko vremena da pauziram i da se vratim u prošlost. Na najvišem nivou profesionalnog tenisa zahtijeva dosta posvećenosti toliko godina, ima mnogo odricanja, igra se mnogo turnira. Ne igram toliko kao što sam ranije igrao, kada ne igram, igram se kući sa djecom. Volio bih da se vratim i da vidim šta sam sve uradio, ali to ću da uradim kada budem pio margaritu sa Federerom i Nadalom na plaži", poručio je Đoković.

BONUS VIDEO

Pogledajte 00:55 Novak dobija tajni napitak usred meča Izvor: Arena premium Izvor: Arena premium

(MONDO)