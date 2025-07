BBC prekinuo prenos Novaka Đokovića na Vimbldonu: Morali su javno da se izvini zbog ovoga

BBC se oglasio zbog propusta usred meča Đokovića i Evansa, voditeljka se izvinila uživo u programu.

Srpski teniser Novak Đoković nastavio je pohod na 8. titulu na Vimbldonu, pošto je poslije tri seta ubjedljivo slavio protiv Britanca Dena Evansa sa 6:3, 6:2, 6:0. Nije 154. teniser svijeta uspio ni da "zagrije" londonsku publiku, pošto je Đoković odigrao furioznu partiju koja obećava pred nastavak turinira.

Prenos je bio obezbjeđen na britanskom Javnom servisu, ali je u jednom trenutku sve stopirano. Bi-Bi-Si je bio primoran da se izvini zbog tehničkih problema koji su se dogodili u drugom setu pri vođstvu Đokovića 5:1. Sve je potrajalo dva minuta, da bi prenos nesmetano nastavljen.

Gledaoci su u jednom momentu čuli samo komentatore, dok je na ekranu prikazan kadar van terena, da bi potom 120 sekundi gledali prizor sa Henmanovog brda.

Nakon Đokovićevog intervjua na terenu, voditeljka Kler Bolding je uputila izvinjenje.

"Izvinjavamo se zbog tehničkih problema koje smo imali ranije, što je značilo da smo na nekoliko trenutaka izgubili sliku. Bilo je van naše kontrole. Ali pokušavamo da to popravimo i to bar znači da možemo da nastavimo da vam prikazujemo tenis uživo i to ćemo svakako učiniti".

Podsjetimo, Đoković se u narednom kolu sastaje sa Miomirom Kecmanovićem koji je bio bolji od Holanđanina Jespera de Jonga.