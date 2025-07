Bivši trener Borca psovao majku igračima: Vi ste kreteni, seljačine smradovi, j... vam majku svima!

Boris Dvoršek napravio skandal tokom Svjetskog prvenstva za rukometaše do 21 godine.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Reprezentacija Hrvatske do 21 godine završila je na 12. mjestu na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu u Poljskoj, ali više prašine od lošeg rezultata podigao je skandal koji je napravio selektor Boris Dvoršek.

Nekadašnji trener banjalučkog Borca, koji se nije proslavio na klupi crveno-plavih, na poluvremenu utakmice protiv Austrije vrijeđao je mlade reprezentativce Hrvatske, nazivao ih pogrdnim imenima i psovao im majku na najvulgarniji mogući način.

Nakon što je njegova ekipa gubila na poluvremenu 12:7 Dvoršek se okomio na generaciju mladih rukometaša, koju je nazvao totalno neperspektivnom

"Imate kaj za reć? Nemate jel? Dosta ste toga rekli na terenu o sebi, ništa što mi ne znamo. Znamo da ste vi idioti, da ste vi kreteni i da ste totalno neperspektivna generacija. To što vas lažemo da izvučemo od vas neki maksimum to je priča za malu djecu. Mi znamo u savezu da je ovo neperspektivna generacija i da je treba što prije izbaciti van, da nas ne je... i da ne trošimo novce na nju. To znamo. Nema perspektive ni kod jednog od vas. To govori činjenica da niko od vas ne igra ni u Zagrebu ni u Nekseu, ni Sesvetama, to su jedina tri kluba što valjaju“, krenuo je Dvoršek sa vrijeđanjem, a onda nastavio još brutalnije.

"Od vas nema ništa,to mi jasno. I drago mi je da ste to dokazali. Vi da možete bolje, vi bi odigrali bolje. Ali ne možete. Vi se niste naspavali, oni su se naspavali, vama je rano, Austrijancima nije, vama svira himna, svira i Austrijancima i imaju ponos. Vi nemate ponos jer vas boli k..., vi ste sebi najvažniji na svijetu. Zato što ste kreteni, seljačine, smradovi. J... vam ja majku u usta da vam j...smrdljivu svima. Samo me gledaj, samo me gledaj, šupčino jedna. Samo me gledaj. I ti si kapetan, ti si k... moj“, rekao je Dvoršek.

Kada ga je kapiten ekipe u šoku upitao "kako tako možete" Dvoršek ga je dodatno izvrijeđao:

"Odj... i zaveži dok ja pričam. Imaš doma s kim razgovarat, ovdje sam ja glavni".

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Audio snimak Dvoršekovog skandaloznog govora u svlačionici medijima su dostavili mladi reprezentativci Hrvatske koji su u pismu javnosti naveli da on predstavlja „verbalno zlostavljanje i vrijeđanje mladih igrača, ponižavajuće komentare o njihovim porodicama i klubovima u kojima igraju te potpuno neprihvatljiv pedagoški pristup mladim igračima“.

Navedeno je da ovo nije prvi put da se Dvoršek ovako ponaša i da je ovo bila samo „kap koja je prelila čašu“. Snimak su dostavili svim relevantnim stranama - rukometnim savezima, medijima, igračima i široj rukometnoj javnosti kako bi svi bili upoznati s onim što se događa iza zatvorenih vrata.

„Smatramo da javnost ima pravo znati kakvo je ponašanje prisutno u sistemu i kako se tretiraju mladi sportaši koji su donijeli ponos hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji svojim uspjesima. Traži se odgovornost za ovakvo neprihvatljivo ponašanje koje ne smije imati mjesta u sportu, posebno ne tijekom službenih takmičenja gdje predstavljamo svoju zemlju“, naveli su oni.

Nakon ovog skandala i emitovanja audio snimka Dvoršek je podnio ostavku.

Dvoršek je tokom svoje karijere bio i trener banjalučkog Borca. U Banjaluci je bio od septembra 2015.do marta 2016. i nije se proslavio na klupi crveno-plavih, a u oproštajnoj poruci je poručio da nije zaslužio da dobije otkaz jer ekipa nije imala kvalitet da ispuni ambicije jednog dijela uprave.