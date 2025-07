"Zvjezdaš sam, volio bih da se Petrušev i Micić vrate": Novak na Vimbldonu progovorio o Evroligi i dao obećanje

Novak Đoković je na konferenciji na Vimbldonu pričao i o pojačanjima Crvene zvezde. Volio bi da se u klub vrate Vasilije Micić i Filip Petrušev.

Izvor: Printscreen/YouTube/Wimbledon/Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Novak Đoković niže pobjede na Vimbldonu, prošao je u treće kolo i tamo ga čeka meč sa Miomirom Kecmanovićem. Dok čeka srpski derbi priča i o košarci, tačnije o Crvenoj zvezdi i Partizanu. Kao navijač crveno-bijelih priznao je da bi volio da vidi Filipa Petruševa i Vasu Micića u dresu voljenog kluba.

"Što se tiče klupske košarke ne pratim baš sada, ima dosta spekulacija o tome ko dolazi u Paritzan i Zvezdu i to je tako u vansezonskim periodima gdje ima puno priča, gotovo svakodnevno. Da li dolazi ovaj ili onaj. Znam da su oko Zvezde tu Petrušev i Vasa. Kao zvjezdaš bih volio da se oni vrate, ali... Nije to u našim rukama, ima tu dosta faktora koji odlučuju", počeo je Đoković.

Novak o košarkaškom prelaznom roku, Evroligi, fajnl-foru u Beogradu i navijačima!pic.twitter.com/DgewKuIgxm — Arena Sport TV (@arenasport_tv)July 3, 2025

Nada se da će oba srpska kluba da se nađu na F4 Evrolige, posebno ako bude u Beogradu.

"Volio bih da i Partizan i Zvezda imaju jake timove za sljedeću sezonu. Priča se da bi i Beograd mogao da bude domaćin fajnal-fora, to bi bilo sjajno. To je neka zlatna prilika za jedan od dva, ako ne i oba kluba da završe tu. Bilo bi to posebno za naš grad, zemlju, klupsku košarku i navijače koji toliko vjerno, odano i strastveno bore svoje klubove, pune Arenu za svaki meč", jasan je Novak.

"I Amerikanci pričaju o Areni"

Pričao je posebno o atmosferi koju prave srpski klubovi i da se o tome priča i u svijetu.

"To je postalo jedinstveno u svijetu, svi pričaju o tome i u Americi gdje je NBA liga. Vidio sam u podkastu Džoa Rogana kada je pričao o uzavreloj atmosferi u Areni. To treba da se doživi, svima to govorim. Ko god da nije bio, a da je blizak meni, kažem im da to treba da se doživi."

Potvrdio je da će i on da bude na dosta mečeva u narednoj sezoni, kada god to bude mogao.

"Plan mi je da gledam evroligaške utakmice kada budem imao prilike, to me ispunjava, volim te atmosfere, kako navijači to naprave i koreografiju. Ispuni te nekim baš super emocijama i onda to nosiš dalje u svoj život ili šta već radiš", zaključio je Đoković.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:55 Novak dobija tajni napitak usred meča Izvor: Arena premium Izvor: Arena premium

(MONDO)