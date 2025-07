"Klizio sam i mislio - udaviću se u kadi": Legendarni teniser otkrio da je zamalo umro poslije meča na Vimbldonu

Džon Lojd je zamalo platio glavom to što je posle poraza na Vimbldonu legao u kadu da se opusti. Pukom srećom je na kraju ostao živ.

Nekadadašnja osvajačica Rolan Garosa i bivša treća teniserka sveta Su Barker izdala je novu knjigu u kojoj je otkrila šokantne detalje sa Vimbldona. Ona je pisala o situaciji u kojoj tvrdi da je Džon Lojd zamalo preminuo nakon meča.

Lojd je igrao sedamdesetih i osamdesetih, stigao je do finala Australijan opena, četvrtfinala US Opena, a na Vimbldonu je došao tek do trećeg kola. Poslije karijere je postao jako poznat teniski komentator, a sada je njegova prijateljica Su Barker u knjizi "Vimbldon: Lična istorija", pisala o haosu koji je nastao poslije njegovog poraza od Fila Denta 1976. godine.

"Izgubio je četvorosatni meč u pet setova od Fila Denta, što je bila katastrofa za Britanca koji je želio da zaigra dobro na Vimbldonu. Nakon toga je morao da izdrži iscrplujuće ispitivane novinara koji su držali domaćeg igrača satima. Bilo je devet sati uveče kada je došao u svlačionicu i vidio da je prazna. Ušao je u vrelu kadu i počeo da razmišlja o ključnim poenima u meču, bijesan što je izgubio. Kada je potegnuo za sapunom ruka mu se zgrčila i onda je cijelo tijelo počelo da mu se grči", rekla je Su Barker.

Šta je rekao o ovome sam Lojd?

Sam Lojd se potom nadovezao na njenu priču i rekao nekoliko riječi o događaju koji se zbio na tom davnom Vimbldonu. Njegova priča nije prošla bez smijeha svih prisutnih.

"Klizio sam niz vodu, tonuo sam. Trebalo je da se udavim u prokletoj kadi na Vimbldonu. Smiješno je kakve stvari ti prolaze kroz glavu u tom momentu. Umjesto da mi život prolazi pred očima moj ego je preuzeo stvari u svoje ruke i počeo sam da razmišljam o naslovnim stranama novina sljedećeg dana: Britanski teniser je počinio samoubistvo u kadi poslije užasnog poraza", rekao je Lojd.

Šta se na kraju desilo?

Imao je sreće Džon Lojd pošto je jedan od tenisera ušao u toalet kako bi urinirao nakon žurke i previše popijenih koktela. Pisoari su bili blizu kupatila i primijetio je da nešto nije u redu pa je na kraju izvadio Lojda iz vode i spasio ga.