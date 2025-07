"Djevojke ne bi trebalo da se stide zbog toga": Britanku pitali o transformaciji tijela, ona svima zapušila usta

Sonej Kartal javno je govorila o transformaciji tijela, njeni mišići i visina privlače pažnju, pa je Britanka objasnila kako se osjeća zbog toga.

Sonaj Kartal (23) ispala je u osmini finala Vimbldona nakon što je Ruskinja Anastasija Pavljučenkova bila bolja 2:0 (7:6, 6:4). Međutim, meč je bio neizvjestan, naročito u prvom setu, ali Britanki i pomoć domaćeg terena nije bila dovoljna da dođe do senzacije u Londonu. Britanka je 51. igračica svijeta, a oduvijek je njena visina (163 centimetara) privlačila pažnju i na sve to veoma je mišićava, pa je baš o tome Sonaj javno govorila.

Ovaj susret obilježila je i nepravedna sudijska odluka, kad je loptica koju je Britanka poslala završila u autu i poen je trebalo da pripadne Ruskinji. Međutim, s obzirom na to da je funkcija linijskih sudija ukinuta na Vimbldonu i baš u tom trenutku video tehnologija je zakazala, pa je poen poništen, a Kartal je stigla do brejka. Sve to pokrenulo je bezbroj debata i dok se razmišlja o velikom skandalu na Vimbldonu, Britanka je govorila o svom tijelu i mišićima koji privlače mnogo pažnje.

"Nisam uvijek bila jaka. Da, mrzila sam fitnes u to vrijeme. U periodu pandemije nisam imala šta da radim, okrenula sam se tome kao bjekstvu, nečemu što mogu da radim iz zabave. Razgovarao sam sa fitnes trenerom i pokušali smo da budemo kreativni. U početku nije bilo nekih velikih težina, bilo je to trčanje i rad sa stvarima sopstvene težine i slično, sve to pomoglo mi je da promijenim način na koji sam posmatrala rad u teretani", rekla je Britanka.

Zašto se Kartal posvetila teretani?

Britanska teniserka u početku nije voljela odlazak u teretanu koji je bio sastavni dio tenisa. Međutim, period pandemije pomogao joj je da promijeni mišljenje, posvetila se teretani kao bijegu od stvarnosti. "Obožavala sam to. Shvatila sam to kao bjekstvo, a onda kad sam se vratila tenisu, nije mi bilo teško da odlazim u teretanu i to mi je bilo vrijeme za sebe. Stavila bih slušalice i zaboravila na svijet i slušala muziku."

Više nije tabu tema imati mišiće, a Kartal je javno govorila o svom tijelu i tom prilikom je rekla: "To se mijenja, sada se mnoge djevojke osjećaju prijatnije sa više mišića na tijelu, što je nevjerovatno. Ne mislim da bi iko trebalo da osjeća tako da postoji određen način na koji bi djevojke trebalo da izgledaju, to se mijenja i u tenisu."

"Pogledajte teniserke, sve su različite građe, veličine i visine. Dakle, definitivno postaje svestranije, ali ako mogu da inspirišem djecu, bilo da su to dječaci, djevojčice, šta god, onda očigledno radim nešto dobro", ponosno je rekla Britanka.

