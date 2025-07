"Sad ću vam reći kad će Novak u penziju": Džon Mekinro izazvao najvećeg ikada!

Džon Mekinro označio kada će Novak Đoković u penziju, a čini se da je i ovoga puta malo potcijenio najvećeg ikada.

Novak Đoković igra odlično ove godine na Vimbldonu i stigao je do osmine finala gdje će igrati protiv najbržeg igrača svijeta Aleksa de Minora, međutim ako bude na nivou koji je držao protiv Milera, Evansa i Kecmanovića, nema razloga da se ikoga plaši.

Uprkos tome što ima punih 38 godina, Novak Đoković pokazuje da je na istom nivou kao trenutno dvojica najboljih na svijetu Karlos Alkaraz i Janik Siner, čime je ponovo donekle "ugušio" priče o odlasku u penziju... Ipak, neminovno je da se priča o njegovom povlačenju, tako da je i Džon Mekinro "zajahao" novi talas spekulacija i poručio je za Bi-Bi-Si da misli da zna kada će to zaista biti Noletov posljednji ples.

"Prestaće da igra onog trenutka kada pomisli da više ne može da osvoji grend slem trofej. Bar ja tako pretpostavljam", poručio je Mekinro za Bi-Bi-Si, što znači samo jedno - neće skoro.

"Sa Novakom je to teško - oborio je praktično svaki rekord, pa ako bi oborio i taj (srušio Margaret Kort sa 25 grend slemova, prim. aut.), pretpostavljam da bi to bio savršen trenutak da stane. Ali, ako bi i dalje pobeđivao na tom nivou? U najgorem slučaju, on je treći na svijetu, zar ne? Tako da bi meni bilo prilično primamljivo da nastavim", naglasio je Amerikanac.

Šta je Mekinro još primijetio kod Đokovića?

Za početak, Mekinro smatra da će Novak Đoković početi da razmišlja o penziji kada ga budu pobjeđivali i oni igrači koji nisu u samom vrhu, što može da vidi samo van grend slemova, prosto jer ne juri više prvo mjesto na ATP listi.

"Već je rekao Đoković da ga ne zanima da bude broj 1 na kraju godine, to je radio, čini mi se, čak osam godina. Jurio je da bude najbolji na kraju godine, što zaista mora da se poštuje... Sada samo želi da pokušava da osvaja slemove, pa zato ne igra mnogo turnira", primetio je Mekinro.

Da li će Novak zaista u penziju kad uzme 25. slem?

Iako je Mekinro vidio tu "kraj puta" za Đokovića, to je ipak malo vjerovatno, posebno ako forma bude kao na Vimbldonu. Tako je i Kecmanović poručio Đokoviću da ne vidi kraj puta za njega...

"Mislim da je ovo ili 2011. ili 2015. godina, eto takav je osjećaj...", rekao je Kecmanović u Londonu, pa nastavio: "Ako igra ovako, osvojiće ih još 20. Ludilo je i servirao, da se zapitaš šta da radiš na terenu. U poređenju sa Sinerom prošle godine i sa Novakom 2022, zadovoljan sam što nisam ušao sa strahom u meč, ali bio je mnogo visok nivo s njegove strane. Barem nisam ušao stisnut u meč".

