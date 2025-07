Novak Đoković o poenu turnira na Vimbldonu: "Jedva čekam da pogledam, bio sam u ekstazi"

Novak Đoković i dalje u ekstazi zbog poteza turnira koji je odigrao na meču protiv Miomira Kecmanovića na Vimbldonu.

Izvor: RazOlsRF/X/Wimbledon/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković zaigrao je tenis kao u najboljim danima u 3. kolu Vimbldona. Nažalost, sa druge strane je bio njegov veliki prijatelj Miomir Kecmanović koga je "počistio" sa terena za sat vremena i 48 minuta.

Tokom prvog seta viđen je spektakularan poen na mreži koji je pripao sadmostrukom šampionu u Londonu. Upravo je o ovom potezu upitan srpski as na konferenciji za medije.

Kako se osetio poslije poteza turnira?

"Bilo je kao ekstaza u tom trenutku, da priznam iskreno. Bio sam super-srećan. Taj potez dogodio se u veoma važnom trenutku, na kraju dugog poena. Obojica smo trčali po čitavom terenu, a taj bekhend-volej u padu... Ne mogu da dočekam da vidim usporeni snimak. Baš me je uzbudilo to. Jasno je da se ne bacam po terenu mnogo, to radim jedino na travi, pa je ovo jedinstveni i retki trenutak, u kojem uživaš. A, posebno kada se dogodi u važnom trenutku".

Šta se dogodilo u nastavku?

Đoković je potpuno preuzeo situaciju na terenu, sve bolje je servirao i sve bolje se kretao, vezao je 9 gemova u nizu i odredio pravac meča. Posljednji "trzaj" drugog "reketa" Srbije viđen je u trećem setu kada je uspio da vrati jedan od dva brejka, dok je u drugom počašćen sa nulom. Novaka sada čeka duel sa Australijancem Aleksom De Minorom sa kojim se u posljednje vrijeme često sreće. Od četiri duela Srbin je slavio u tri, dok je De Minor uspio da slavi na Junajted kupu prošle godine.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:26 Novak Đoković i Tara Izvor: X/@DjokovicFan_ Izvor: X/@DjokovicFan_

(MONDO)