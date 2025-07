"Nisam želio tako da saznam": Aleks De Minor ljutito otkrio ko mu je rekao da će igrati protiv Novaka Đokovića

Aleks de Minor nije znao da je Novak Đoković na njegovoj strani žrijeba i da će u četvrtom kolu igrati protiv njega.

Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo Vimbldona, gdje će se sastati sa Aleksom de Minorom. Međutim, Australijanac je javno otkrio da ne prati žrijeb i da informacije o narednim rivalima dobija iz medija, što je bila vrlo zanimljiva opaska 11. igrača svijeta. Međutim, Australijanac nije očekivao da će saznati rivala tokom razgovora sa novinarima mnogo prije nego što je bio spreman da čuje ime protivnika, pa je vidno bio nezadovoljan zbog toga.

Kao i mnogi sportisti, De Minor ne razmišlja mnogo unaprijed. Igra korak po korak, meč po meč i zbog toga je istakao da ne poznaje svoju stranu žrijeba na Vimbldonu. Međutim, jedan od novinara mu je saopštio da bi mogao da se sastane sa Novakom, još prije nego što je Srbin došao do pobjede nad Miomirom Kecmanovićem.

"Zaista nisam čuo za svoj žrijeb do prije možda dva dana, gdje je postojao lukav komentar o tome kako bi Novak potencijalno mogao biti u mojoj grupi. Nekako sam pretpostavio da je on moj protivnik u sljedećem kolu, ali realno, to nije nešto što bih, da je do mene, saznao baš kada bih završio meč, dok sam se hladio na biciklu i pitao svoj tim: 'U redu, ko je sljedeći?'", pomalo ljutito je dodao De Minor.

Šta je De Minor rekao o Novaku?

Đoković i De Minor trebalo je da se sastanu i prošle godine na Vimbldonu, ali je Australijanac zbog povrede predao meč. Sada je na red došao novi njihov susret, na istom mjestu, ali kolo ranije. "Uzbudljivo je. Ovo su mečevi koje želite da igrate, ne želite da prođete kroz žrijeb ili grend slem i da se osjećate kao da vam je sve dato. Na kraju krajeva, želite da pobijedite najbolje igrače i to je moj fokus", dodao je 11. igrač svijeta.

Svjestan je i Novak da De Minor igra dobar tenis, pa je pred susret sa Australijancem rekao: "Niste pretjerano uzbuđeni što ćete igrati protiv Aleksa de Minora na travi, to je sigurno, jer je on tako brz i kompletan igrač, u svakom pogledu", objasnio je olimpijski šampion iz Pariza.

Novak je dosad dva puta pobijedio Australijanca, dok je 11. igrač svijeta upisao jednu pobjedu protiv Đokovića. Ono što Novaku ide u korist pred ovaj susret su rutinske pobjede do kojih je došao u prethodna tri meča. Najprije je bilo bolji od Aleksandera Milera, potom od Dena Evansa, a u trećem kolu i od Miomira Kecmanovića.

