"Pobijedio sam zahvaljujući Đokoviću": Italijan otkrio kako mu je Novak pomogao da napravi najveći uspjeh

Flavio Koboli istakao je da je Novak Đoković njegov omiljeni teniser, a onda je i dodao da je zahvaljujući Srbinu obezbedio plasman u osminu finala Vimbldona.

Flavio Koboli plasirao se u osminu finala Vimbldona, gdje se sastaje sa Marinom Čilićem. Sam dolazak do ove faze takmičenja veliki je uspjeh za 24. igrača svijeta, pošto je to ujedno i njegov najbolji plasman na nekom od četiri grend slema. Ono što niko nije očekivao poslije meča sa Džekom Pinington Džonsom i plasmana u dalju fazu, jeste da se Italijan zahvali nikom drugom do svom idolu - Novaku Đokoviću.

Posebno bi trebalo uzeti u obzir da Italijanu trava nije najomiljenija podloga, a i sam je jednom prilikom istakao da jedva da je igrao na tom terenu. Koboli je objasnio kako mu je idol Novak Đoković pomogao da dođe do pobjede, a to iskustvo okarakterisao je kao "veoma emotivno". Slavio je Italijan 3:0 (6:12, 7:6, 6:2) protiv Britanca i za nešto manje od dva sata borbe zakazao susret sa iskusnim Čilićem.

Na pitanje da li je predosjetio da će Vimbldon biti dobar turnir za njega Koboli je rekao: "Ne, ali zato što osjećaj prije turnira nije bio baš dobar. Igrao sam u Istbornu i to zaista loše, ali čini mi se da sam imao dobar set, koji je poslužio kao trening", rekao je za "Tennis Channel".

Zašto se Kaboli zahvalio Novaku?

Otkrio je dvadesettrogodišnji Italijan da je dan prije susreta sa Britancem trenirao sa Novakom Đokovićem, vjeruje 24. igrač svijeta da mu je to pomoglo da pobijedi u ovom meču. "Dan prije meča sam trenirao sa Noletom i mislim da je to mnogo pomoglo za ovaj meč. I sami vidite šta se desilo", ispričao je.

Potom je Italijan objasnio kako je izgledao susret sa najboljim ikada: "Imali smo opušten trening, ali veoma emotivan i to mi mnogo znači jer je on moj najveći idol i igranje sa njim je uvijek drugačije, a kada me je menadžer pozvao i rekao mi da postoji mogućnost da igram sa njim, odmah sam rekao 'da' i igrali smo sat vremena i bilo je nevjerovatno", uzbuđen je ispričao Italijan.

Da li Kaboli može da igra protiv Novaka na Vimbldonu?

Postoji mogućnost da se Novak Đoković i Flavio Koboli sretnu u četvrtfinalu turnira u Londonu. Da bi se taj scenario dogodio, Italijan će morati da pobijedi Marina Čilića, dok će Novak morati da bude bolji od Aleksa de Minora i tada bi Koboli imao priliku da stane naspram idola sa kojim je već jednom igrao. Italijan i Srbin sastali su se u Šangaju 2024 i tom prilikom Đoković je slavio 6:1, 6:2.