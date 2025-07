"Đoković? Odbijam u to da povjerujem": Rodik je primijetio jedan detalj i zna šta Srbin može

Endi Rodik govorio je o šansama Novaka Đokovića na Vimbldonu.

Nekada veliki rival Novaka Đokovića Endi Rodik govorio je o šansama vlasnika 24 grend slem titula na Vimbldonu. Nakon briljantne partije Srbina u 3. kolu, mnogi su promijenili mišljenje i vjeruju da može da stigne do rekordnog trofeja. Amerikanac smatra da najveću šansu ima upravo na Centralnom terenu sa kojim ima posebnu konekciju.

Ono što Endi Rodik jednostavno odbija da čuje o Novaku Đokoviću na Vimbldonu ove godine je to da neće stići makar do polufinala. Objasnio je detaljno zbog čega je srpski as za njega u samom vrhu.

"Novak je jednostavno Novak. On je na ovom turniru da ga osvoji. Ne mogu da vjerujem da neće biti u polufinalu. Sve što dobro radi u ovoj fazi karijere funkcioniše na travi. Novak udara lopticu jednako dobro kao i uvijek, servira jednako dobro kao i uvijek", rekao je Rodik i dodao:

"Pogledajte, njegovu godinu do sada, sa dva polufinala grend slema, je bolja nego što je većina nas imala u svojim najboljim godinama. Ali, on bi vam rekao, nije tako brz kao nekada. Rekao sam to tokom Rolan Garosa, i dalje mislim da može da osvoji ovaj turnir. Hoće li? Vidjećemo. Ali ova verzija Novaka, koji više nije na vrhuncu svoje igre, bolje se prenosi na travu u ovom trenutku."

Novak se u osmini finala sastaje sa Australijancem Aleksom De Minorom i svakom novom partijom mu rastu šanse za osmi trofej na Vimbldonu sa kojim bi se izjednačio sa legendarnim Rodžerom Federerom.

Rodik vodi protiv Đokovića

Amerikanac je jedan od rijetkih koji ima pozitivan skor sa Đokovićem, ali se može reći da je završio karijeru prije nego što je naš as počeo da domira. U devet susreta slavio je pet puta, od čega samo jednom na velikom turniru, Australijan Openu 2009. godine. Pobjeđivao je i u Sinsinatiju, Kanadi, Indijan Velsu i Dubaiju.

Sada već legendarna priča je o tome kako je Rodik htio da bije Đokovića poslije meča na US openu 2008. godine kada je je uletio u svlačionicu želeći da se fizički obračuna sa njim.

"Tada sam krenuo prema njemu, satjerao ga uz ormar, ali sam primijetio da je njegov trener za nijansu krupniji i onda sam se smirio. Ohladio sam se vrlo brzo i odlučio da se povučem sa strane", rekao je Rodik jednom prilikom.