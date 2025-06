"To se prosto ne radi": Rodik se oglasio o otkazima koje je potpisao Siner

Endi Rodik gse oglasio nakon što je Janik Siner potpisao otkaze dvojici trenera.

Najbolji teniser svijeta Janik Siner donio je vrlo neobičnu odluku samo 48 sati pred početak Vimbldona. Siner je iznenada otpustio svoje trenere Marka Panikija i Ulisesa Badija koji su se brinuli za njegovu fizičku spremu, tako da oni neće biti uz njega kada se bude borio za grend slem pehar u Velikoj Britaniji.

U pitanju su bivši treneri Novaka Đokovića koji sa Sinerom sarađuju od prošlog septembra, kada su angažovani umkesto Nardija i Ferare koji su bili upleteni u doping aferu, a djelovalo je da je saradnja za sada idealna. Međutim, nešto se očigledno desilo iako je Siner insistirao da "nema apsolutno prostora ni za kakvu dramu", ali da li bi baš otpustio najbliže saradnike tik pred početak Vimbldona ako je sve u redu?

Upravo na to je želio da skrene pažnju Endi Rodik koji ističe da mu tu "nešto smrdi", tako da je u svom podkastu "Served with Andy Roddick" bio otvoren: "To je baš čudna stvar da se uradi, da. Uoči Vimbldona, to ne bi... Moralo je da bude nešto".

Šta to Rodik vidi kao razlog otkaza?

"Ne znam ništa zaista, ali moja bi pretpostavka bila da je to moralo da bude nešto van terena... Da li je finansijske prirode, da li neka svađa. Ovo ne djeluje kao nešto što bi uradio kada pokušavaš da osvojiš svoj prvi Vimbldon", poručio je Endi Rodik koji misli da će se teško saznati istina.

"Ovo takođe zvuči kao nešto za šta nikada nećemo znati odgovor, bar ne javno".

Šta znamo o otkazima u Sinerovom timu?

Iako je Janik Siner pokušao da "spusti loptu" i na neki način umrtvi temu dosadnim odgovorom, mada su mu uglavnom svi takvi, u italijanskoj štampi priča se da je razlog komunikacija. Preciznije, Siner je zamjerio Panikiju što je često davao intervjue i u njima je otkrivao više nego što je zamislio, dok je slična zamjerka otišla i na stranu Badijua.

Kako je Siner iznenadio i Đokovića?

"Radio sam sa Markom i Ulijem, veliki su profesionalci i mnogo su doprinijeli mom uspjehu. Ne znam zašto je to uradio, iznenadio je i mene. Mislio sam da su njegova igra i tijelo napredovali dosta u posljednjih godinu i po dana, a oni su integralni dio tog tima. Da budem iskren, ne znam razlog...", rekao je Novak Đoković koji je bio iznenađen.

"Promjene se dešavaju, ne mora da bude to zbog nekog profesionalnog, možda je razlog privatne prirode. Ima mnogo faktora koji odlučuju o tome sa kim ćete da radite. Kao neko ko je pravio promjene, razumijem ga. Nekada se jednostavno ne poklapate više i dođe do razlaza. Tražite nešto svježe i drugačije. U mom slučaju je pola tima uz mene dugo, dugo vremena i to mi daje emotivnu stabilnost i osjećaj sigurnosti i snage u tom smislu. Teško je govoriti o svemu tome, svi smo unikatni", zaključio je Đoković.

