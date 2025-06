Zašto je Siner otpustio tvoje trenere? Đoković progovorio o Marku i haosu, jedno ni on ne razumije

Novak Đoković je na konferenciji za medije na Vimbldonu dobio pitanje i za to što je Siner otpustio svoje trenere. Pričao je o Marku Panikiju i Ulisesu Badiju.

Novak Đoković pojavio se na prvoj zvaničnoj konferenciji za medije na Vimbldonu. Tamo su novinari imali dosta pitanja i o temama koje nemaju direktne veze sa njim i sa trećim grend slemom sezone. Tako su ga upitali i za otkaz koji je Janik Siner uručio bivšim trenerima srpskog asa - kondicionom treneru Marku Panikiju i fizioterapeutur Ulisesu Badiju.

"Ko je prava osoba za koga? To je relativno... Svi smo mi različiti, kako fizički tako i mentalno, navikli smo da radimo na određeni način. Neki ljudi su malo fleksibilniji i mogu brže da se naviknu na neke nove stvari, za razliku od nekih koji su navikli na određene stvari od malih nogu. Neki vole da rade na način na koji njima odgovara, ima mnogo razlika kod igrača", počeo je Novak izlaganje o toj temi.

Nije bilo potrebno da mu se postavljaju dodatna pitanja, sam je nastavio da priča o njima dvojici.

"Radio sam sa Markom i Ulijem, veliki su profesionalci i mnogo su doprinijeli mom uspjehu. Ne znam zašto je to uradio, iznenadio je i mene. Mislio sam da su njegova igra i tijelo napredovali dosta u posljednjih godinu i po dana, a oni su integralni dio tog tima. Da budem iskren, ne znam..."

"Možda je nešto privatno razlog"

Nije htio Novak detaljnije da ulazi u razloge, ni njemu nije jasno zašto je Janik to uradio, ali poštuje njegovu odluku.

"Promjene se dešavaju, ne mora da bude to zbog nekog profesionalnog, možda je razlog privatne prirode. Ima mnogo faktora koji odlučuju o tome sa kim ćete da radite. Kao neko ko je pravio promjene, razumijem ga. Nekada se jednostavno ne poklapate više i dođe do razlaza. Tražite nešto svježe i drugačije. U mom slučaju je pola tima uz mene dugo, dugo vremena i to mi daje emotivnu stabilnost i osjećaj sigurnosti i snage u toom smislu. Teško je govoriti o svemu tome, svi smo unikatni", zaključio je Đoković.