Novak Đoković je na prvoj zvaničnoj konferenciji na Vimbldonu pričao o turniru, odlasku u penziju, selidbi u Grčku...

Izvor: Joe TOTH / AFP / Profimedia

Novak Đoković došao je na Vimbldon sa željom da osvoji 25. grend slem, odnosno osmi na tom takmičenju. Tamo je održao i prvu zvaničnu pres konferenciju, koju je u nekoliko navrata pomjerao. Sjeo je pred novinare i počeo da odgovara na njihova pitanja, jedno od prvih bilo je da li je ovo njegov posljednji ples na ovom turniru.

"Ne znam. Isti je slučaj sa bilo kojim drugim grend slemom koji budem igrao, moja želja je da igram još nekoliko godina, volio bih da budem fizički zdrav i mentalno motivisan da igram na najvišem nivou, to mi je cilj, ali u ovim godinama - ko zna... Vimbldon mi je najbolja šansa, zbog rezultata koje sam pravio ovdje. Volim ovaj turnir, imam šest finala u posljednjih šest turnira i ovo je vjerovatno moj najkonstantniji slem u posljednjih 10 godina. Osjećam se posebno inspirisano ovdje, znamo svi kakvu tradiciju i kulturu nosi ovaj slem", počeo je Novak.

Vidi opis Novače, da li se seliš u Grčku? Đokoviću na Vimbldonu postavili dva ključna pitanja, sad je sve jasno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jonathan Brady, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Jonathan Brady, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Giorgio Armani Tennis Classic/youtube Br. slika: 5 5 / 5

Vjeruje u sebe i vjeruje da može da napravi uspjeh na trećem grend slemu sezone.

"Uvijek nešto jurim, napadam titule, rekorde, istoriju. Uvijek sam u toj poziciji, jer uvijek želim nešto da osvojim, a ne da odbranim, iako sam bio i u toj poziciji. Ne jurim više renking i poziciju na ATP listi, samo hoću da igram najbolji tenis na slemovima i da ih osvajam. Moj nivo tenisa jeste sa oscilacijama, ali najbolje igram na slemovima, uglavnom sam u četvrtfinalu ili polufinalu i to je dobar znak. U Melburnu sam morao da predam, na Rolan Garosu me je nadigrao Siner, ali mislim da sam odigrao ozbiljan nivo tenisa koji mi je pokazao da mogu to i dalje da radim i to me motiviše da nastavim. Na šljaci imam manje šanse da pobijedim nego na travi, sviđa mi se kako se osjećam trenutno. Vidjećemo kako će biti kad krene turnir", jasan je Đoković.

Novače, da li se seliš u Grčku?

Na konferenciji su najboljeg igrača svih vremena pitali i da li se seli u Grčku, pošto su grčki mediji pisali o tome već nedjeljama.

"Ne još. Ima mnogo pisanja medija o tome. Bio sam sa suprugom tamo, jer nismo išli u Grčku godinama. Sastali smo se sa premijerom, bio je to više odmor. Škola koju smo posjetili vezana je za našu Fondaciju. Trenutno se ne selim tamo, ali ko zna šta može da se dogodi u budućnosti", zaključio je Đoković.