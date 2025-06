"Postavila si mi baš teško pitanje": Šou Novaka Đokovića pred Vimbldon

Novak Đoković izgubio je od Karena Hačanova na egzibicionom turniru, pa je onda napravio šou pred kamerama.

Novak Đoković izgubio je u generalnoj probi pred početak Vimbldona. Poraz koji ne boli, na egzibicionom turniru od Karena Hačanova. Da mu je prijao prvi meč na travi i da je uživao, moglo je da se vidi i po izjavi koju je dao poslije meča kada je napravio šou pred kamerama.

"Lijepo je igrati na travi ponovo, volim Vimbldon. Uvijek je lijepo odigrati meč na travi u okruženju koja je slično kao zvaničan meč. Nisam igrao ni na jednom turniru pred Vimbldon. Uvijek je zabavno dijeliti teren sa mojim bratom Karenom koji je u dobroj formi. Pričam o njegovom izgledu, ne o tenisu i teniskoj formi, uvijek dobro izgleda", izgovorio je Đoković.

Tada je ruski igrač došao na stranu na kojoj je Novak i preuzeo mikrofon, imao je odgovor na tu Novakovu konstataciju.

"On ne treba da igra turnir pred Vimbldon, kao kod kuće je na travi, dođe, dotakne loptu i svaki udarac mu ulazi. O njegovom izgledu? On je veoma seksi, slažem se, veoma je seksi", odgovorio je Hačanov sa osmijehom.

"Zato i igram tenis i dalje, da bih ostao fit", odgovorio mu je Đoković dok je pokazivao svoje mišiće.

"Novače, šta si radio?"

Jedno od pitanja koje je iznenadilo Đokovića bilo je o tome šta je radio poslije poraza u polufinalu Rolan Garosa, a prije dolaska na Vimbldon.

"Šta sam radio? Ne znam, teško mi je da odgovorim na to pitanje. Dosta stvari se dešavalo van terena, kod kuće je uvijek živo sa djecom, dosta stvari se dešava u privatnom životu. Pokušavam da nađem balans sa profesionalnim životom. Još uvijek želim da budem na terenu, da uživam, da se takmičim. Vimbldon je oduvijek za mene i mnoge druge san od malih nogu. Čast mi je što učestvujem i što se takmičim sa mlađima, Hačanov nije mlad, ali drugi jesu. On ima 28 godina i na drugoj je strani. Dolazi nova generacija, donosi mnogo energije, vidjeli ste u finalu Rolan Garosa jedan od najboljih mečeva, tenis je u dobrim rukama. Nadam se da ćemo imati dobar Vimbldon."

Priznao je najbolji teniser svih vremena da i dalje ima taj lijep osjećaj kada izlazi na teren, posebno na vimbldonsku travu.

"Naravno da imam leptiriće u stomaku, trenirao sam sa Alkarazom, to je tradicija koja se promijenila da možeš da treniraš na Centralnom terenu. Mislio sam da se ta tradicija nikada neće promijeniti. Sve se mijenja, privilegija je igrati na toj svježoj travi prije početka turnira. Bilo je malo čudno, osjećao sam se tužno jer uništavam travu dok sam klizao. Najposebniji teren na svijetu. To je nešto sveto za nas, inspiriše te da izađeš i uživaš u momentu i svemu što doživljavaš i da daš najbolje. Ne mogu da nađem turnir koji me više motiviše od Vimbldona", zaključio je Đoković.