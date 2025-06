"Novak neće osvojiti Vimbldon, ali koga briga": Kirjos objasnio zašto to ne igra više nikakvu ulogu

Nik Kirjos ne vjeruje u Novaka Đokovića na Vimbldonu, ali ističe da rezultat neće ama baš ništa promijeniti kada je njegova zaostavština u pitanju.

Kakve su šanse Novaka Đokovića na Vimbldonu? Dobio je težak žrijeb na kome će najvjerovatnije morati da sruši prvo Sinera, pa Alkaraza, ako hoće do 25. grend slema, međutim to nije pokolebalo Matsa Vilandera koji vjeruje u Noleta. S druge strane, Kirjos pak ne misli da Đoković može do nove krune u Velikoj Britaniji.

U intervjuu za "Gardijan", Nik Kirjos je rekao da bez dileme misli da će Karlos Alkaraz i treći put uzastopno osvojiti Vimbldon, pa je jasno da ne vjeruje da Novak Đoković ovoga puta može da ga ugrozi više nego što je 2023. i 2024. kada su igrali finale.

Zašto ovaj Vimbldon ništa neće promijeniti za Đokovića?

Nika Kirjosa upitali su i da li je pogriješio kada je ranije pričao da je Đoković "bolesno opsjednut da ga ljudi vole", prije nego što su se pomirili, ali je samo rekao "ne". I dalje vjeruje u to, ali i da se takođe promijenio...

"Đoković je sada mnogo opušteniji u sopstvenoj koži. Mislim da je ranije želio da ga publika voli, ali sada uživa u tome da bude negativac. Nalazi energiju kada ga ljudi provociraju", rekao je Kirjos i objasnio da to što neće osvojiti Vimbldon, bar po njegovoj ocjeni, apsolutno ništa ne mijenja: "On je najveći teniser svih vremena, tako da mu sada vjerovatno nije toliko stalo do toga šta ljudi misle. Poštujemo se i to je dokaz da i različite ličnosti mogu da stignu do vrha i da ne morate svima da se dopadate."

Kako izgleda žrijeb za Đokovića na Vimbldonu?

Iako je izbjegao dvojicu najboljih u četvrtfinalu, Novak Đoković je dobio komplikovan žrijeb na Vimbldonu: