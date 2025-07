Andre Agasi pobjesnio u prenosu polufinala Vimbldona: "Prestani da me mučiš, ne mogu ovo više da trpim"

Andreu Agasiju je bilo dosta ćaskanja o poznatim ličnostima, u polufinalu Vimbldona je htio da gleda tenis i priča o igri.

Andre Agasi je bio na meču polufinala Vimbldona između Tejora Frica i Karlosa Alkaraza, a kao stručni konsultant BBC-a on je kritikovao prenose britanskog javnog servisa. BBC je već imao gafove tokom ovog turnira i to posebno na mečevima Novaka Đokovića.

Sada je šampion Vimbldona iz 1992. godine kritikovao kolege koje su prenosile meč zbog toga što su se premalo fokusirali na sam tenis, a previše na brojne poznate ličnosti na tribinama.

"Ne mogu ovo više da trpim", rekao je Agasi, a njegov kolega u prenosu Endru Kesl se na to našalio: "Hajde da te testiram! Ovo je Andre Agasi i hajde da proba da pogodi ko je sve u kraljevskoj loži. Dajte mi nekog drugog u kadar", rekao je on.

Agasiju nije bilo do šale i do gledanja glumaca, pjevača, biznismena, htio je da gleda tenis. "Ne, nemoj me mučiti, hajde da završimo poen. Ljudi su tu da gledaju tenis, a ne ovo", rekao je on.

Šta smo gledali?

Karlos Alkaraz jeste izgubio jedan set, ali je na kraju prilično lako došao do pobjede nad Tejlorom Fricom. Kada se meč završio i njemu je, kao i Agasiju, bilo do tenisa. Odmah je rekao da će požuriti sa svim obavezama kako bi mogao da gleda drugo polufinale između Novaka Đokovića i Janika Sinera.

"Ne želim da mislim o nedjelji iskreno. Hoću da uživam u trenutku, u činjenci da sam u finalu treću godinu zaredom, To je jako teško. Nekada moram da se suzdržavam da ne mislim o tome. Imam vremena da mislim o nedjelji, sada hoću da gledam drugo polufinale", rekao je Karlos Alkaraz.

