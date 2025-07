Svi znaju za Ratka Rudića i za njegove bezbrojne titule, ali malo ko zna da je on zapravo rođen u Beogradu, kao i da je na mjesto selektora Hrvatske došao na poziv Stipe Mesića.

Izvor: MN Pess

Reprezentacija Srbije razbila je Japan 21:14 u osmini finala Svjetskog prvenstva i sada ih čeka duel sa Amerikancima u subotu. Ako pobijede tu ideu na Hrvatsku ili Mađarsku, a kada u jednoj rečenici pomenete Srbiju, Hrvatsku, Ameriku i vaterpolo na pamet može da vam padne samo jedan čovjek. Ratko Rudić!

Nekadašnji vaterpolista i po mnogima najveći vaterpolo trener u istoriji oprostio se od bazena prošle godine na revijalnoim meču u Hrvatskoj, mada je taj meč dugo čekao pošto je u martu 2020. posljednji put radio.

Rudić je Hrvat koji je veći dio karijere proveo u Beogradu, bio je selektor Jugoslavije, a u više navrata trener VK Partizan. Zapravo je i rođen u Beogradu, a što se Amerike tiče - praktično je napravio reprezentaciju ove zemlje.

U Beogradu uzimao Lige šampiona i dominirao sa reprezentacijom

Vidi opis Stipe Mesić zvao Tiranina iz Beograda da spasi Hrvatsku: Počeo u Partizanu, njegovi rekordi nikad neće pasti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Pess Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Pess Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Pess Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Pess Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Pess Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Pess Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Pess Br. slika: 7 7 / 7

Ratko Rudić je rođen 7. juna 1948. godine u još uvijek ruševnom Beogradu. Njegov otac Jakov bio je oficir Jugoslovenske narodne Armije i po rođenju sina u Beogradu je bio još dvije godine. Zatim se sa suprugom Zoricom preselio u Rijeku, pa zatim u Zadar, Split i Zagreb. Klasičan je to bio život vojnih lica u Jugoslaviji, a sin Ratko mu se u Zadru zaljubio u vaterpolo.

Zaigrao je za Jedinstvo i sa samo 15 godina je 1964. počeo da igra za prvi tim. Prešao je u Jadran iz Splita, a iako je htio da studira slikarstvo, a upisao je arhitekturu u Zagrebu na kraju je imao diplomi DIF-a iz Beograda. Za to je zaslužan VK Partizan u koji je kao fantastičan igrač prešao 1971. godine. Sa crno-bijelima je osvojio osam šampionata Jugoslavije, šest kupova i Lige šampiona 1974. i 1975. godine.

Malo mu je falilo do 300 nastupa za nacionalni tim Jugoslavije, a osvojio je nekoliko medalja sa velikih takmičenja. Dva zlata i srebro na Meditenranskim igrama, srebro i dvije bronze na Evropskim prvenstvima, sa Mundijala je imao bronzu kao i srebro sa Olimpijskih igara 1980. A kada je postao trener prozvali su ga - Tiranin.

Tiranin iz Beograda

Izvor: MN Press/arhiva

Kao selektor ostavio je veliki trag u selekcijama Jugoslavije, Italije, SAD, Hrvatske i Brazila, a počeo je sa velikom karijerom na beogradskim bazenima. Trenirao je juniore Partizana još dok je bio aktivan vaterpolista, a prvi veliki posao bio mu je vođenje juniorske selekcije Jugoslavije.

Generaciju sa Igorom Milanovićem, Dubravkom Šimencom i Pericom Bukvićem vodio je do zlata na velikim takmičenja, ali je i zbog svog pristupa radu dobio nadimak "Tiranin". Kada je ta selekcija "porasla" Rudić je 1984. postao selektor seniorskog tima. Odmah se vidjelo da je čovjek za velika dijela jer je uzeo dva uzastopna zlata na Olimpijskim igrama, zlato na Svjetskom prvenstvu i dva srebra na Evropskim prvenstvima.

Kada mu je bilo dosta nacionalnog tima dvije godine je vodio Partizan, a onda je preuzeo selekciju Italije i napravio revoluciju. Okrenuo je naglavačke cijeli sistem u toj zemlji, otvoreno ušao u sukob sa najvećim igračima i timovima, a kada je uzeo zlato na Svjetskom prvenstvu 1984. godine niko nije smio da mu pisne!

Zbog suspenzije FINA otišao u Ameriku

Izvor: EPA/DANIEL DAL ZENNARO

Rudić je vodio Italiju sve do 2000. godine, a napustio je tim kada je ispao u četvrfinalu Olimpijskih igara u Sidneju. Poslije toga je ušao u otvoreni rat sa FINA i dobio jednogodišnju suspenziju nakon čega je preuzeo SAD.

Rudić je na Olimpjskim igrama uzeo četiri zlata sa tri selekcije, ali sa Amerikancima to nije mogao. Preko Volfa VIga i Tonija Azeveda je stvorio sjajan tim, a iz Amerike je otišao kada ga je lično Stipe Mesić zvao da preuzme selekciju Hrvatske. Uzeo je zlato na OI i sa Hrvatima i to 2012. godine i ubrzo otišao sa mjesta slektora. Na kraju je posljednji posao imao u Pro Reku, a sada sa 77 godina i dalje čeka da neko obori njegove rekorde. Teško će to ići...