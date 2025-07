"Poginućemo, došli smo opet po zlato": Ivica Tucak poslao poruku koju i Srbija mora da čuje

Hrvatska je izuzetno motivisana pred meč sa Mađarskom, potom potencijalno i sa Srbijom, što dobro moraju da čuju i vaterpolisti Srbije da se ne bi ni sekund opustili ako dođe do reprize finala Olimpijskih igara.

Izvor: HRT/screenshot

Svjetsko prvenstvo u vaterpolu u Singapuru ulazi u najzanimljiviju fazu, a to su četvrtfinala - kako treneri vole da kažu i najteže utakmice na turniru. Srbija je kao drugoplasirana "izašla" iz grupe i preko Japana je stigla do duela sa Amerikancima (nedjelja, 13.10), dok su Hrvati - iako prvoplasirani u svojoj grupi - imali manje sreće jer ih je žrijeb spojio sa Mađarskom.

Biće to pravi debi, vaterpolo "klasik", koji će dati i potencijalnog protivnika Srbiji u polufinalu Svjetskog prvenstva, a Ivica Tucak unapred poručuje da će njegovi igrači "poginuti ako treba" samo da bi odbranili svjetsko zlato koje je u njihovom vlasništvu.

Dobra vijest za njega je da Hrvati imaju 11 pobjeda u posljednjih 13 četvrtfinala na velikim turnirima, a Tucak se nada nastavku ove tradicije: "To su činjenice koje je teško oboriti i na to treba biti ponosan, ali to opet ništa ne znači. Ne bi bilo dobro da sutra bude 14-11, bilo bi bolje 14-12 i u tom smjeru ćemo razmišljati. Psihološku snagu imamo, ali moramo takođe biti svjesni da ako sutra ne budemo na sto posto svojih mogućnosti, izgubićemo utakmicu, to je jasno. Prema tome, sutra uistinu moramo biti onaj švajcarski sat, onaj mehanizam koji će biti podmazan od prvog do zadnjeg onog detalja i samo ćemo tako pobijediti", poručuje Tucak za HRT.

"Siguran sam da to možemo, vjerujem u svoje momke, vjerujem u sebe, vjerujem u sve nas. Čekaćemo kraj, ali budite sigurni da ćemo poginuti i da ćemo napraviti sve. Došli smo ovdje da odbranimo svjetsko zlato i znamo da je nikad teži put, počevši od grupe preko ove nokaut faze. Tako je kako je, ali budite sigurni da nisu ni oni srećni što igraju protiv Hrvatske".

Svi čekaju meč Srbija - Hrvatska u Singapuru

Vidi opis "Poginućemo, došli smo opet po zlato": Ivica Tucak poslao poruku koju i Srbija mora da čuje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 1 / 32 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 2 / 32 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 3 / 32 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 4 / 32 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 5 / 32 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 6 / 32 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 7 / 32 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 8 / 32 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 9 / 32 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 10 / 32 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 11 / 32 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 12 / 32 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 13 / 32 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 14 / 32 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 15 / 32 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 16 / 32 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 17 / 32 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 18 / 32 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 19 / 32 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 20 / 32 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 21 / 32 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 22 / 32 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 23 / 32 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 24 / 32 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 25 / 32 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 26 / 32 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 27 / 32 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 28 / 32 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 29 / 32 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 30 / 32 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 31 / 32 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 32 32 / 32

Srbija je "zaribala" protiv Italijana i tako je kao drugoplasirana prošla u nokaut fazu, što podrazumijeva utakmicu više, ali znaju već svi da je olimpijski šampion najbolji kada je najvažnije. Vidjeli smo to lani u Parizu, ali da je konkurencija teška - teška je.

Srbija prvo igra protiv Amerikanaca, koji su doduše došli oslabljeni na turnir, a zatim sa pobjednikom duela Hrvatska - Mađarska (nedjelja, 14.45). Meč polufinala biće na programu 22. jula, dok će istog dana biti uzbudljivo i na drugoj strani žrijeba. Već sutra gledamo četvrtfinala Italija - Grčka i Španija - Crna Gora, što će reći da je zaista ono najbolje u završnici i da nema apsolutno nikakvih iznenađenja.