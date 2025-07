Srpska zastava oko vrata nove šampionke Evrope: Angelina Topić pokorila kontinent i odmah uzela trobojku

Ovaj dan nikad neće zaboraviti nova heroina srpskog sporta, zlatna Angelina Topić!

Izvor: Atletski savez Srbije

Najtalentovanija srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je zlato na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u norveškom gradu Bergen. Skokom od 195 centimetara, koji niko nije uspio da ponovi, Angelina je potvrdila svoju dominaciju na "Fana stadionu", gdje je vodila žestoku borbu do posljednjeg trenutka protiv Engle Nilson.

Šveđanka je skakala bez greške do posljednje visine, kada je tri puta rušila letvicu, dok je Angelina preskočila tu zlatnu normu poslije prvog neuspješnog skoka. Kada je preletjela 195, svi na stadionu su znali da je zlato nadomak ruke. I tako je i bilo!

Angelina Topić slavila je ogrnuta srpskom zastavom nakon što je osvojila svoje četvrto zlato:

2022. osvojila je evropsko zlato u U-18 konkurenciji u Jerusalimu,

2023. takođe u Jerusalimu postala je šampionka Evrope i u U-20 uzrastu,

2024. postala je šampionka svijeta u U-20 uzrastu,

2025. godine postala je šampionka Evrope u konkurenciji mlađih seniora.

Nije prva velika medalja ove godine

S obzirom na to da se na ovom turniru takmiče i učesnice do 23 godine, i narednih godina će Angelina imati šansu da nastupa i da brani zlato. Isto tako, odavno je jasno da je njen "plafon" još veći i da će uvijek pucati na najviše odličje, bez obzira na to ko je konkurencija.

Uostalom, to je potvrdila i osvajanjem srebra na Evropskom prvenstvu u Apeldornu ove godine. Vreme radi za Angelinu, a ona niže medalje!

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!