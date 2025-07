Venus Vilijams pobjeđuje i u 45. godini: Razbila skoro duplo mlađu teniserku

Venus Vilijams savladala je Pejton Sterns u svojoj 45. godini na turniru u Vašingtonu. Pokazala je svima kako igra jedna od najboljih ikada...

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Venus Vilijams je pokazala cijelom svijetu da su za nju godine samo broj. U 45. godini je savladala Pejton Sterns na turniru u Vašingtonu - 6:3, 6:4. Umjesto da uživa u penziji kao njena sestra Serena, Venus je odlučila da još igra i kada je neko majstor u svom poslu, onda se to tako završava. Sigurnom pobjedom.

Pejton je rođena 2001. godine i uskoro će da proslavi 24.rođendan, dakle 21 godinu je Venus starija od nje i to se uopšte nije vidjelo na terenu. Vilijamsova se kretala odlično, servirala ubojito kao što to ona zna i slavila poslije nešto više od sat i po vremena igre. Naredna rivalka biće joj poljska teniserka Magdalena Frenč koja je trenutno 24. igračica svijeta, možda je u ulozi autsajdera, ali Venus niko ne smije da otpiše.

How you move at 45.pic.twitter.com/yRXgKUvskK — José Morgado (@josemorgado)July 23, 2025

Bio je to prvi meč Venus Vilijams poslije 16 meseci, ali kada je neko toliko dobar u svom poslu, kao što je ona...

"Nisam ovdje da bih se dokazivala bilo kome, osim samoj sebi. Nemam ništa da dokazujem. Ovdje sam zato što to želim i to razmišljanje o nekom drugom mi nikada nije donijelo ni pobjedu niti poraz. Niko ne ulaže trud i rad umjesto mene, radim to sama. Ne zanima me šta drugi kažu, ne utiče to na moje samopouzdanje. Čak i kada ljudi govore nevjerovatne stvari, to ne pomaže da pobijedim. Fokusirana sam samo na sebe i ne razmišljam ni o čemu drugom", poručila je Venus poslije trijumfa.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:06 SERENA TRENIRA SA ĆERKICOM, A VENUS SE TOPI OD MILINE: Volim vas obe previše, ako bude još malo slađe NEĆU PREŽIVETI! Izvor: instagram/serenawilliams Izvor: instagram/serenawilliams

(MONDO)