Boris Beker potcijenio Novaka Đokovića: "Siner i Alkaraz su bolji od njega, i kad ima dan"

Boris Beker tvrdi da Karlos Alkaraz i Janik Siner mogu da pobijede Novaka Đokovića i kada je najveći svih vremena u formi.

Izvor: Peter Hartenfelser / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak Đoković rekao je da je Vimbldon njegova najbolja šansa da osvoji grend slem, međutim nije uspio. Janik Siner, kasniji osvajač turnira, zaustavio ga je u polufinalu, pa zato Boris Beker sada ističe da Nole mora da prihvati novi odnos snaga u tenisu, na kakav nije do sada navikao.

U razgovoru sa Andreom Petković, podsjetio je da je Đoković sedam puta osvajao Vimbldon i čak 14 puta je igrao polufinale, dodao je da je to potpuno apsurdan broj, ali da to više ne igra veliku ulogu protiv Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

"Novak Đoković mora da shvati da je sam sebe malo povrijedio na meč lopti protiv Flavija Kobilija (četvrtfinale Vimbldona, prim. aut.), odnosno da se sa 38 godina lakše povređuješ", rekao je Boris Beker i dodao: "Protiv Janika Sinera, u prva dva seta, mislim da je bio relativno dobro fizički spreman. Siner je, naravno, bio bolji igrač, jer je za mene sada Novak 2.0 - odnosno nova verzija Đokovića, 15 godina mlađa. Novak to zna".

Šta to Beker zna, a mi ne znamo?

Izvor: MARIJAN MURAT / AFP / Profimedia

Boris Beker nije ni malo lijepo govorio o Novaku Đokoviću, kome je toliko dugo bio trener, pa je pokušao da se ispravi: "Drago mi je što je stigao do polufinala, odigrao je sjajan turnir, ali da li je to dovoljno za njega? Još uvijek igra tenis jer želi da dođe konačno do 25 grend slemova i postane apsolutni rekorder, ali...", stavlja zarez Boris Beker i onda još sipa so na ranu.

"Mora se reći da su, kada imaju svoj dan, Siner i Alkaraz su bolji od Đokovića i kada on ima svoj dan. To ga frustrira, ali on je realista. Pitanje je, koliko su realne šanse da osvoji još jedan grend slem sada, jer vrijeme mu ističe?".

Da li Novak može da demantuje Bekera?

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Novak Đoković povukao se sa mastersa u Torontu, vidjećemo da li će igrati Sinsinati, ali znamo da je veliki plan da 25. grend slem napadne na US Openu. Upravo je u Njujorku osvojio i svoj posljednji "mejdžor" iz kolekcije, a recimo Mats Vilander ga ne otpisuje iako su Siner i Alkaraz trenutno u boljoj formi na betonu.

"Mislim da se teniski svijet malo previše opustio uz taj narativ da je ovaj vikend možda Novakova posljednja prilika da dođe do 25. grend slem titule. Ne kažem da ljudi ne bi trebalo tako da razmišljaju, s obzirom na to da ima 38 godina, ali iskreno ljudi - kolika je zapravo razlika između 38 i 39 godina?", rekao je Mats Vilander i objasnio zašto "izvlači" ovaj argument.

"Godine kod njega? Ni u jednom trenutku on sebi ne govori da mu je ovo posljednja šansa. Ne može tako da razmišlja jer i dalje igra nevjerovatno dobro, a pred njim su još dva grend slema na betonu, uključujući Australijan open, koji je osvojio deset puta".