Otkrio tajnu koju Siner krije i odmah je precrtan: Italijan pokušava da krije ono što svi znaju

Janik Siner je otpustio Marka Panikija, a sada se izgleda zna i zbog čega.

Izvor: David Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada je 48 sati pred Vimbldon Janik Siner otpustio Marka Panikija i Ulisesa Badija svi su bili u šoku. Treneri koje je uzeo iz tima Novaka Đokovića otišli su bez objašnjenja, a sada su italijanski mediji konačno došli do pravih informacija zašto je došlo do raskola.

Bilo je i ranije riječi da je Marko Paniki otpušten jer je "previše volio da priča sa medijima", ali sada se tačno zna šta mu je Siner zamjerio. Sa druge strane Ulises Badio je izgleda bio obična kolateralna šteta.

"Kako navodi 'Korijere dela Sera' rastanak Janika Sinera sa Markom Panikijem se desio jer su se 'otkrile tajne koje su trebalo da ostanu u svlačionici, pogotovo tajne iz Pariza.' Ulises Badio je sa druge strane bio kolateralna šteta", navodi se u tekstu italijanskog medija.

Navodno je Paniki novinarima otkrio da je SIner plakao u svlačionici 15 minuta poslije poraza u finalu Rolan Garosa i to je zasmetalo Italijanu. Ipak, vrlo brzo se snašao i sa daje u timu Holgera Runea.

Saopštenje Runeovog tima

"Želimo Marku dobrodošlicu u tim. Dolazi sa ogromnim iskustvom, ne samo u građenju fizičke spremnosti, nego i kako se stvara šampion gren slema. Odlično poznajemo Marka i uvijek smo imali veoma dobar odnos sa njim. A on je uvijek volio Holgera. On je prava klasa, ogromno je pojačanje za naš tim. Način na koji je radio sa Novakom je baš ono što je Holgeru potrebno", rekla je Aneke Rune.

Šta je Novak rekao?

"Ko je prava osoba za koga? To je relativno... Svi smo mi različiti, kako fizički tako i mentalno, navikli smo da radimo na određeni način. Neki ljudi su malo fleksibilniji i mogu brže da se naviknu na neke nove stvari, za razliku od nekih koji su navikli na određene stvari od malih nogu. Neki vole da rade na način na koji njima odgovara, ima mnogo razlika kod igrača.

Radio sam sa Markom i Ulijem, veliki su profesionalci i mnogo su doprinijeli mom uspjehu. Ne znam zašto je to uradio, iznenadio je i mene. Mislio sam da su njegova igra i tijelo napredovali dosta u posljednjih godinu i po dana, a oni su integralni dio tog tima. Da budem iskren, ne znam... Promjene se dešavaju, ne mora da bude to zbog nekog profesionalnog, možda je razlog privatne prirode. Ima mnogo faktora koji odlučuju o tome sa kim ćete da radite. Kao neko ko je pravio promjene, razumijem ga. Nekada se jednostavno ne poklapate više i dođe do razlaza. Tražite nešto svježe i drugačije. U mom slučaju je pola tima uz mene dugo, dugo vremena i to mi daje emotivnu stabilnost i osjećaj sigurnosti i snage u toom smislu. Teško je govoriti o svemu tome, svi smo unikatni", zaključio je Đoković.

Ko je Marko Paniki?

Izvor: Instagram/reket.iranje

Marko Paniki j sa Novakom krenuo da radi 2018. godine dok mu je prvi trener još uvijek bio Marjan Vajda. Nakon što je prestao da radi sa Goranom Ivaniševićem u aprilu prošle godine i italijanski kondicioni trener je napustio tim i ubrzo je prešao u Sinerov tim. Osim njih dvojice i naravno Runea radio je sa Karlovićem, Fonjinijem, Kuznjecovom, Hantuhovom...