Zapamtite ovo ime - Ju Zidi (12) je kineski fenomen: Falilo joj je 0,06 sekundi za svjetsku medalju

Ju Zidi ima 12 godina i predstavlja Kinu na Svjetskom prvenstvu u plivanju

Izvor: HAHN Lionel / AFP / Profimedia

Kineskinja Ju Zidi ima samo 12 godina, a već predstavlja Kinu na Svjetskom prvenstvu u plivanju u Singapuru. Njena vremena bila su toliko impresivna, da i minimalna starost od 14 godina za učestvovanje u ovom takmičenju nije bila prepreka za mladu Kineskinju.

Kineskinja o kojoj priča čitav svijet skoro pa je osvojila medalju. Ona je u ponedjeljak završila na četvrtom mjestu u trci na 200 metara mješovito, samo 0,06 sekundi iza osvajačice bronzane medalje. U trci je slavila Kanađanka Samer Mekintoš.

Međutim, ova trka je i najslabija za mladu Kineskinju. Ona će imati priliku da se takmiči i u drugim disciplinama, vidjećemo je u bazenu u trci na 400 metara mješovito, kao o 200 metara delfin, što je njena omiljena. Poslije trke koji smo vidjeli u ponedjeljak, medalja u ovim disciplinama bila bi više nego realna.

Ujedno, ovo je u prvo veliko takmičenje za Ju, a već je skrenula pažnju čitavog svijeta na sebe. Dosad je bila poznata u Kini i to zato jer je u štafeti na 200 metara plivala 2:10,63 a to je najbrže vrijeme za plivača koji ima 12 godina u muškoj ili ženskoj konkurenciji. Potom je u disciplini 200 metara delfin, plivala 2:06,83 - ovim vremenom osvojila bi četvrto mjesto na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama, a to je ujedno i bilo peto najbrže vrijeme ove godine.

Kako je Ju počela da se bavi plivanjem?

Prema pisanju Asošijeted presa, mlada Kineskinja je objasnila zašto je izabrala plivanje. "Ljeto je bilo previše vruće, pa me je tata odveo u akva park", ispričala je Ju. "Uživala sam u hladnoći vode i provodila sam dosta vremena u različitim malim bazenima za djecu. Jednog dana, trener mi je prišao i pitao me da li želim da plivam brže", rekla je Kineskinja.