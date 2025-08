Novak Đoković se vratio u Crnu Goru

Novak Đoković napustio Grčku, sada je ponovo snimljen u Crnoj Gori.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković odlučio je da produži odmor. Nakon što je odustao od Mastersa u Torontu, odlučio je da ne igra ni u Sinsinatiju. To znači da od polufinala Vimbldona do US Opena neće odigrati nijedan takmičarski meč. Koliki je to rizik, vidjećemo, ali nema sumnje da Novak zna šta je najbolje za njega u ovoj fazi karijere.