Arpad Šterbik je slobodan, bez posla i u sjajnim odnosima sa Raulom Gonzalesom. Dres Srbije na kraju nikada nije obukao, ali sada je sve otvoreno. Bilo bi lijepo vidjeti ga uz nacionalni tim.

Izvor: EPA/FRIEDEMANN VOGEL/Georgi Licovski

Iz Mađarske je došla vijest da je Arpad Šterbik poslije sedam godina ostao bez posla. Vesprem koji pravi istinski supertim za napad na trofej Lige šampiona i naredne godine na gol dovodi Emila Nilsena rastao se sa našim najboljim čuvarem mreže svih vremena.

Posljednje dvije godine igračke karijere proveo je u mađarskom timu, a onda je pet godina bio trener golmana. Sada je slobodan u izboru nove sredine, a to bi mogla da bude dobra vijest. Zašto ga Srbija posle skoro dvije decenije ne bi dočekala raširenih ruku?

Selektor Gonzales ga dobro zna, pokorili su Evropu

Vidi opis "Ne bih majci prodao utakmicu, kamoli Hrvatima": Zbog skandala nije obukao dres Srbije, sad se sve otvorilo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Arpad Šterbik je rođen u Senti i Mađarska je godinama pokušavala da ga ubijedi da igra za njihov nacionalni tim. Ipak golman koji je ponikao u Jugoviću, a onda je tri godie od 2001. do 2004. igrao za Vesprem to nije hteo. Uzeo je bronze na Svjetskim prvenstvima 1999. i 2001. godine za Sr Jugoslaviju, a onda je 2006. odlučio da se povuče iz nacionalnog tima.

Osam godina kasnije upoznao je Raula Gonzalesa. Doveo ga je sadašnji selektor Srbije U Vardar i zajedno su dominirali. Uzeli su četiri titule u domaćem prvenstvu, tri u SEHA ligi, četiri domaća kupa, ali i Ligu šampiona 2017. godine. Šterbik je zapravo donio Gonzalesu najveći trofej jer je bio MVP Fajnal fora u kome je Vardar prvo dobio Barselonu, a onda i PSŽ.

Da vratimo čovjeka koji je otišao zbog nepravde

Izvor: Monika Skolimowska / AFP / Profimedia / ATRIK STOLLARZ / AFP / Profimedia

Posljednje prvenstvo na kome je branio za srpski nacionalni tim Arpad Šterbik bilo je Evropsko prvenstvo 2006. godine. Srbija i Crna Gora se raspadala kao "državna zajednica" kako se to zvalo, a tim je u drugu fazu prošao kao treći u svojoj grupi, bez prenesenih bodova.Nije Srbija i Crna Gora imala šanse za prolaz poslije poraza od Rusije i u Sent Galenu je 2. februara igrala sa Hrvatskom. Na kraju je izgubila 34:30 (16:16), a poslije toga je zbog optužbe za namještanje Šterbik napustio nacionalni tim.

Poslije meča je za "Sportski žurnal" pričao da je tadašnji selektor Veselin Vujović tražio ekipi da puste Hrvate da pobijede. Nije stao na Vujoviću, nego je rekao da je i predsjednik saveza urgirao.

"Hrvatima je pobjeda značila polufinale, a nama gotovo ništa. Naš selektor Vujović nam je na ručku prije utakmice rekao da smo u takvoj situaciji da nama pobjeda ništa ne znači, a da bi nam Hrvati znali da vrate kad-tad ako pustimo. Pred samu utakmicu to je u svlačionici tražio i predsjednik Micić. Pitali smo gdje je Vujović, a rekli su da mu je neugodno da uđe i da čeka kao i Hrvati da vidi šta smo odlučili. Ne bih ni svojoj majci prodao utakmicu, a kamoli Hrvatima. Ako Vujović želi da vodi ekipu do pobjede, neka sedne na klupu, ako ne, uopšte nam ne treba. To sam rekao Mićoviću da prenese selektoru", rekao je tada Šterbik.

Obukao drugi dres i pokorio Evropu

Izvor: EPA/Georgi Licovski

"Ne mogu više da ćutim, kao sportista nisam mogao da pređem preko toga. Razmišljam o tome da napustim reprezentaciju ako su ovakve stvari moguće", rekao je Šterbik igračima Hrvatske, a onda je dvije godine čekao i promijenio nacionalni tim.

Zbog nepravde iz Sent Galena nikada nije obukao dres Srbije. Kada je Srbija nastupila kao samostalna država momak iz Sente je počeo da brani za Španiju sa kojoim je osvojio po jedno Evropsko i Svjetsko prvenstvo. Sada je vrijeme da se nepravda ispravi i da se pozove u stručni štab. Zar ne?

Došla su poslije i opravdanja, ali Srbija je ostala bez najvećeg ikada

Izvor: ANTONIO BAT/EPA

"Ako sam već prodao meč Hrvatima, to znači da me oni nikada ne bi mogli da me cijene kao čovjeka. Ako si prodao svoje ljude, onda ćeš sigurno i njih prodati. Zar mislite da bi mene Zagreb doveo za tako nešto kao nagradu da budem njihov trener. Žao mi je što je do toga došlo i što je na moju karijeru bačena ljaga", pričao je tada Veselin Vujović. Ipak, kako god da je bilo - mi smo ostali bez najvećeg golmana koga smo ikada imali. A možda i najvećeg u istoriji rukometa.