Elzan Bibić oborio nacionalni rekord: Pobijedio olimpijskog šampiona i ispisao istoriju

Elzan Bibić oborio nacionalni rekord: Pobijedio olimpijskog šampiona i ispisao istoriju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Elzan Bibić nastavlja da pomjera granice - oborio je državni rekod.

Elzan Bibić oborio rekord Srbije Izvor: MN PRESS

Elzan Bibić oborio je sopstveni nacionalni rekord u trci na 5.000 metara u Urdegemu u Belgiji. Srpski atletičar nije samo postavio novo vrijeme, već je kao drugi stigao u svojoj grupi i tako pretekao dvostrukog olimpijskog osvajača medalje.

Bibić je oborio lični rekord u ovoj trci jer ju je završio za 13:13,06, što je bolje vrijeme od onog od prije godinu dana koje je postavio u Uelvi u Španiji kad je trku završio za 13:14,78. Na takmičenju u Belgiji Bibić je trčao u drugoj grupi, a sam sistem nadmetanja bio je podijeljen u tri grupe. U prvoj su bili elitni atletičari, u drugoj oni koji su blizu samog vrha, dok su u trećoj trčali oni koji su znatno slabiji.

U drugoj grupi, Bibić je završio kao drugoplasirani, a ispred njega bio je atletičar iz Ugande Harbert Bibeta koji je na cilj stigao za 13:11,87. Na četvrtom mjestu bio je i dvostruki osvajač olimpijske medalje (u Parizu je postao šampion, a u ekipnom takmičenju osvojio bronzu), poznati triatlonac iz Velike Britanije Aleks Ji. Uspio je Englez da osvojio i 14. mjesto na Londonskom maratonu, što je za njega veliki uspjeh jer toliko dugačke trke nisu njegova disciplina.

Elzan Bibić je želio da postavi i nacionalni rekord i u Beogradu u maratonskoj trci u novembru 2024, ali tada nije uspio. Poslije novog nacionalnog rekorda u trci na 5.000 metara bilo bi lijepo da uskoro vidimo Bibića kako obara još jedan rekod samo na nešto dužoj stazi. 

"Srećan sam i zadovoljan što sam istrčao jednu ovakvu trku pred divnom publikom, koja me nosila do pobjede. Cilj je bio da oborim državni rekord, ali nažalost nisam uspio. Ako budem trčao sljedeće godine, vjerujem da će biti treća sreća i da ću to uraditi. Bilo mi je teško u posljednja dva kilometra poslije Brankovog mosta. Trčao sam sam, bilo je i vjetra, dao sam sve od sebe, međutim nisam mogao do rekorda. Moram da napomenem da je organizacija manifestacije zaista bila odlična", rekao je tada Bibić.

