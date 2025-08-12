Monika Seleš dobila šokantnu dijagnozu: Objavila da boluje od misteriozne bolesti

Legendarna Monika Seleš se već tri godine bori sa autoimunom bolešću.

Izvor: Rob Prange / Shutterstock Editorial / Profimedia

Legendarna jugoslovenska teniserka Monika Seleš objavila je da boluje od autoimune bolesti - mijastenije gravis. Ova bolest prouzrokuje slabost u mišićima, a sve je otkrila prije tri godine dok je igrala tenis.

Prvo je primijetila je da vidi dvostruko, da se teže kreće, a onda je uslijedila dijagnoza koja ju je potpuno šokirala.

"Igrala sam sa nekom djecom i odjednom promašim loptu. Kažem sebi, šta mi je, vidim dvije loptice istovremeno. Bili su to očigledni simptomi koje nisam mogla da ignorišem. Tog dana je za mene počelo novo putovanje. Trebalo mi je mnogo vremena da sve to apsorbujem, otvoreno pričam o tome, jer je to veoma teško za mene. Veoma utiče na moj svakodnevni život", rekla je Seleš u intervjuu za AP.

Priznala je da nije imala pojma o kojoj se bolesti radi. "Nikada nisam čula da ova bolest postoji dok nisam prvi put otišla kod lekara. Kada mi je dao dijagnozu, rekla sam 'Šta!?'", rekla je nekada najbolja teniserka sveta.

Otkrila je da je tokom karijere imala nekoliko momenata zbog kojih je morala da pritisne "dugme za reset". Među njima je i preseljenje iz Jugoslavije u Ameriku, što joj je jako teško palo.

"Naučila sam da živim normalno, nekoliko puta sam u životu morala da se resetujem. Prvi put kada sam se iz Jugoslavije preselila u Ameriku. Imala sam 13 godina, nisam govorila jezik. Ostavila sam porodicu. Bilo mi je veoma teško. Drugo resetovanje je bilo kada sam postala velika šampionka. Novac, slava, pažnja, promjene svega… A imala sam samo 16 godina. Treće resetovanje je, naravno, kada sam bila ubodena nožem u leđa. I sada ova bolest. Mijastenija gravis", rekla je legendarna teniserka.

Ipak, intervju je završila u pozitivnom tonu, pošto je mentor mnogim mladim teniserima i teniserkama koji maštaju da dostignu karijeru poput njene.

"Kao što uvijek kažem djeci čiji sam mentor. Uvek morate da se prilagođavate. Lopta odskače, a vi morate da se prilagodite. Baš to sada radim."

Monika Seleš je rođena u Novom Sadu 1973. godine. Nastupala je pod zastavom Jugoslavije, a potom Amerike gdje se preselila kao tinejdžerka. Na prvom mesti WTA liste je provela 178 nedjelja i završila je godinu kao najbolja tri puta. Osvojila je ukupno 53 titule, od čega 4 Australijan Opena, 3 Rolan Garosa, 2 US Opena, dok joj je na Vimbldonu najveći uspjeh finale. Pamti se kako je sa 16 godina savladala Štefi Graf u finalu Rolan Garosa, a ostalo je istorija.

