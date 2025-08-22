logo
Srbi propustili let i autobusom stigli na Mundijal u Brazilu: Tamo gaze redom, dali 14 golova na dva meča

Autor Dragan Šutvić
0

Reprezentacija Srbije u fudbalu 7 dominira na Svjetskom prvenstvu u Brazilu.

Srbija u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u fudbalu 7 Izvor: MONDO/Matija Popović

Srbija je u četvrfinalu Svjetskog prvenstva! Selekcija Srbije u fudbalu 7 je poslije velike drame stigla u Brazil na Mundijal i tamo zabilježila dvije velike pobjede koje su je plasirale u četvrvfinale.

Na prvom meču je pala Australija 6:1 uprkos tome što su Australijanci poveli sa 1:0, a zatim je tim Igora Đorđevića u drugom kolu grupne faze savladao ekipu Urugvaja 8:2 i otišao u nokaut fazu. Sada će u posljednjem meču igrati sa rivalom sa generalne probe odigrane u Smederevu Italijom.

Drama na dolasku u Brazil

"E pa ovako ljudi, ovo je već avantura.. Jučerašnji let iz Beograda za Istanbul je kasnio sat i po, tako da smo propustili let za Sao Paolo, tačnije otišao je bez nas. Spavali smo u hotelu u Istanbulu i jutros krenuli na let od 13 časova do Sao Paola. Sad je problem što smo zakasnili na let za Koritibu, pa smo iznajmili autobus i upravo krenuli na put od sedam sati do našeg konačnog odredišta.. Vedar duh nas i dalje prati, a mogla bi konačno i sreća. Naprijed Srbija", napisao je kapiten Srbije Igor Stojanović Žike i tako otkrio muke pri dolasku u Koritibu.

Australija povela, pa joj održan čas fudbala

Na prvom meču Mundijala Srbija je brzo primila gol, a onda je Dejan Živković izjednačio. Devet minuta kasnije Miroljub Kostić je preokrenuo, a do kraja meča ređali su se golovi Kuzmanovića, Stojanova i Nikole Kovačevića uz još jedan gol Živkovića.

Živković razbio Urugvajce

U drugom meču bilo je 8:2 (4:1) protiv Urugvaja i videli smo sjajnu igru srpskog tima. Dejan Živković je tri puta postizao gol, kao i Predrag Sikimić, dok su se u strijelce upisali i Igor Stojanović i Nemanja Kuzmanović.

Ko igra za Srbiju?

Izvor: MONDO/Matija Popović

Sastav srpske reprezentacicije je sljedeći: Damir Kahriman, Aleksandar Slović, Josip Projić, Darko Janković, Emilko Janković, Marko Jovanović, Marko Kostić, Nikola Kovačević, Nikola Kovačević Gedža, Nemanja Kuzmanović, Igor Stojanović, Uroš Stojanov, Predrag Sikimić, Andrijano Knežević, Dejan Živković.

Pogledajte

04:07
Sikimić fudbal 7
Izvor: Mondo/Matija Popović
Izvor: Mondo/Matija Popović

