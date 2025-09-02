"Hero's run OCR 2025": Nacionalni park Kozara domaćin trke sa preprekama drugu godinu zaredom

Takmičenje će se održati 6. septembra.

Nacionalni park Kozara biće predstojeće subote (6. septembar) domaćin trke sa preprekama "Hero's run OCR 2025".

Kako ističu organizatori, očekuje se više od 500 učesnika u svim kategorijama, ali i više od 500 posjetilaca tog dana na Kozari.

U seniorskoj konkurenciji, planirane su dvije trke, na pet i 12 km, dok će se trke za djecu odvijati u četiri kategorije – za uuraste 2013/2014, 2015/16, 2017/2018 i 2019. godište i mlađi.

"Ovo je treća godina kako postoji ovaj događaj, te se nadamo da će postati tradicija. Prvu godinu smo radili u Nacionalnom parku Sutjeska, a već drugu godinu zaredom naš domaćin je Nacionalni park Kozara. Koncept trke će biti takav da će učesnici u zavisnosti od fizičke spremnosti moći da biraju jednu od dvije dužine. Tako će oni manje spremni moći trčati dionicu dužine oko 5 km sa oko 20 prepreka. Za one najupornije i najspremnije pripremili smo pravi spektakl, dionicu dužine 12 km sa oko 30 prepreka", kažu organizatori.

Lokalitet nudi mnoge prirodne prepreke, ali da bi trka bila još zanimljivija, biće postavljen i veliki broj vještačkih prepreka.

Tako će učesnici morati da savladaju prepreke poput: skoka u blato, nošenja tereta, trčanja uz stepenice, "marinaca", hodanja po gumama, preskakanja improvizovanih zidova, penjanja na tzv. "žirafe", penjanja uz konopac, puzanja ispod žice, savladanja prirodnih i vještačkih nagiba...

Sve dodatne informacije mogu da se nađu na ovom linku, putem kojeg mogu da se izvrše i prijave.

