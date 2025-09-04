logo
Bjorn Borg ima rak: Sam je cijelom svijetu otkrio tešku vijest

Bjorn Borg ima rak: Sam je cijelom svijetu otkrio tešku vijest

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Slavni švedski teniser bori se protiv opake bolesti.

Bjorn Borg Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Legendarni švedski teniser Bjorn Borg (69) ima rak, objavio je ekskluzivno tamošnji portal "Ekspresen".

Tačnije, novinari u Skandinaviji prenose detalje njegove nove knjige, u kojoj osvajač 11 grend slem titula piše da ima rak prostate. Njegova autobiografija je obavijena velom tajne i biće poslata kritičarima i čitaocima tek kada se pojavi u knjižarama.

Osvajač pet titula Vimbldona zaredom (1976-1980) posjetio je ovog ljeta taj najprestižniji turnir i gledao mečeve iz lože, a bio je "zakopčan" za intervjue, što nije rijetkost kada je on u pitanju. Štaviše, unaprijed je medijima najavljeno da neće previše pričati o svojoj životnoj ispovijesti ni kada se ona nađe pred čitaocima.

Prvi put će otkriti sve

Knjiga pod nazivom "Hjärtslag" sadrži njegovu životnu isposvijest i izaći će 18. septembra. Švedska izdavačka kuća koja će je izdati obećala je čitaocima da će slavni Borg prvi put u njoj ispričati čitavu životnu priču.

