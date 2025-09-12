logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

BiH sa jednim predstavnikom na SP u atletici: Mesud Pezer već prvog dana na borilištu

BiH sa jednim predstavnikom na SP u atletici: Mesud Pezer već prvog dana na borilištu

Autor Dragan Šutvić
0

Bosnu i Hercegovinu će predstavljati samo Mesud Pezer, u bacanju kugle.

Mesud Pezer na Svjetskom prvenstvu u atletici 2025. godine Izvor: Leszek Szymanski/PAP

Svjetsko prvenstvo u atletici održaće se od 13. do 21. septembra u Tokiju.

Bosna i Hercegovina će u prestonici Japana imati samo jednog predstavnika, bacača kugle Mesuda Pezera, koji će već prvog dana na borilište.

U noći između petka i subote po našem vremenu, Pezer će nastupiti u kvalifikacijama. Takmičenje počinje u 3.55 časova po srednjeevropskom vremenu, a bh. takmičar nalazi se u B grupi.

Za direktan plasman u finale potreban je hitac od bar 21.35 metara ili sama činjenica da ste među 12 najuspješnijih takmičara.

Pred Pezerom, koji je u ovom trenutku 36. na svijetu u ovoj disiplini, biće izuzetno težak zadatak da se nađe u finalu, koje će se održati sutra u 14.10 po našem vremenu. Naime, najbolji Pezerov rezultat u sezoni daleko je ispod željene norme jer je 2. avgusta na prvenstvu BiH u Zenici dobacio do 20.56 metara.

Osim tog rezultata, Pezer je još samo tri puta prebacio 20 metara – prvog maja u Baru (20.06), sutradan u Priboju (20.09) i 21. juna u estonskom Johviju (20.11).

Inače, lični rekord atletičara iz Zenice iznosi 21.48 metara, a ostvario ga je u avgustu 2019. godine u Švedskoj.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Atletika Svjetsko prvenstvo Mesud Pezer

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC