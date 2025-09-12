BiH sa jednim predstavnikom na SP u atletici: Mesud Pezer već prvog dana na borilištu

Bosnu i Hercegovinu će predstavljati samo Mesud Pezer, u bacanju kugle.

Svjetsko prvenstvo u atletici održaće se od 13. do 21. septembra u Tokiju.

Bosna i Hercegovina će u prestonici Japana imati samo jednog predstavnika, bacača kugle Mesuda Pezera, koji će već prvog dana na borilište.

U noći između petka i subote po našem vremenu, Pezer će nastupiti u kvalifikacijama. Takmičenje počinje u 3.55 časova po srednjeevropskom vremenu, a bh. takmičar nalazi se u B grupi.

Za direktan plasman u finale potreban je hitac od bar 21.35 metara ili sama činjenica da ste među 12 najuspješnijih takmičara.

Pred Pezerom, koji je u ovom trenutku 36. na svijetu u ovoj disiplini, biće izuzetno težak zadatak da se nađe u finalu, koje će se održati sutra u 14.10 po našem vremenu. Naime, najbolji Pezerov rezultat u sezoni daleko je ispod željene norme jer je 2. avgusta na prvenstvu BiH u Zenici dobacio do 20.56 metara.

Osim tog rezultata, Pezer je još samo tri puta prebacio 20 metara – prvog maja u Baru (20.06), sutradan u Priboju (20.09) i 21. juna u estonskom Johviju (20.11).

Inače, lični rekord atletičara iz Zenice iznosi 21.48 metara, a ostvario ga je u avgustu 2019. godine u Švedskoj.

