Mađar i Ukrajinka najbrži na polumaratonu u Sarajevu

Sarajevo Run Fest 2025, najveći festival trčanja u Bosni i Hercegovini, uspješno je održan u nedjelju, okupivši više od 2.500 učesnika iz čak 52 zemlje svijeta.

Izvor: Promo

Pored sarajevskog polumaratona, u okviru Festivala danas su održane i Fitpass 5K utrka te Intersport Fun Run, koje su dodatno obogatile program i privukle trkače svih generacija. Više od polovine takmičara i takmičarki činili su stranci, čime je potvrđen status Sarajeva kao jedne od najpopularnijih trkačkih destinacija u regiji.

U muškoj konkurenciji sarajevskog polumaratona slavio je Adam Lomb iz Mađarske sa impresivnim vremenom 1:05:48, dok je u ženskoj konkurenciji pobjedu odnijela Natalia Semenovič iz Ukrajine sa rezultatom 1:16:59.

Titulu državnog prvaka u polumaratonu ponio je Mlađan Samardžić, koji je kroz cilj prošao za 1:09:11, dok je u ženskoj konkurenciji državna prvakinja Dijana Manđeralo sa rezultatom 1:29:24. U popularnoj Fitpass 5K utrci pobjednici su bili Berin Mušanović sa vremenom 15:55 i Dušica Šebez koja je stazu istrčala za 21:18.

"Srećan sam zbog trke i rezultata koji sam ostvario. Staza je bila odlična, ravna, baš onakokako volim. Imao sam sjajnu konkurenciju, pratili smo se nekih devet, deset kilometara, a nakon toga sam pojačao tempo, bio sam brži. Na kraju mogu biti zadovoljan postignutim vremenom", istakao je nakon polumaratonske utrke pobjednik, Adam Lomb.

Poseban emotivni trenutak Festivala obilježila je dodjela nagrade “Duša od čovjeka” Eminu Aliću, koji je kroz akciju kupovine pretrčanih kilometara prikupio najviše novca u humanitarne svrhe. Festival je i ove godine poslao snažnu poruku inkluzije jer su na stazi rame uz rame trčali profesionalci, rekreativci, djeca, osobe s invaliditetom i porodice, potvrđujući da je trčanje sport koji pripada svima.

Podsjećajući da je festival počeo još jučer kada je na Crvena jabuka Market Bambini maratonu učestvovalo oko 500 mališana uzrasta od 2 do 6 godina, direktor NGO Marathon, Goran Ćorić, naglasio je da je ove godine Sarajevo Run Fest donio još više pozitivne energije i sportskog duha.

"Ponosni smo što smo okupili više od 2.500 učesnika, među kojima je bilo i više od 1.000 polumaratonaca. Pohvale koje primamo od trkača iz cijelog svijeta potvrđuju da Sarajevo postaje nezaobilazna destinacija na trkačkoj mapi, a nama daju motiv da nastavimo graditi ovaj festival kao događaj koji povezuje sport, zajednicu i turizam", naveo je Ćorić.

Sarajevo Run Fest i ove godine dokazao je da je mnogo više od sportskog takmičenja. Riječ je o događaju koji ujedinjuje generacije, promoviše zajedništvo i šalje snažnu poruku o sportu kao mostu među ljudima.

(MONDO)