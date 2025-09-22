"Superdeda" najbolji u Banjaluci: Sedamdesetogodišnji karatista izborio plasman na Evropsko prvenstvo!

Karate trener iz Foče "prebio" rivale u konkurenciji veterana.

Izvor: Srna

Sedamdesetogodišnji karatista fočanske "LJubišnje" LJubomir Todović osvojio je dvije zlatne medalje na turniru "BH Banjaluka open".

Sedamdesetogodišnji karate trener iz Foče je u kategoriji veterana, takmičara starijih od 35 godina, bio najbolji u katama i u borbama do 75 kilograma.

"Banjaluka open" poslužio je kao izborni turnir BiH za plasman na Evropsko i Balkansko prvenstvo, tako da je Todović stekao pravo nastupa na ova dva velika takmičenja.

(Srna/MONDO)