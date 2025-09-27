"Ovi prokleti Kinezi stalno kašlju!" Italijanski teniser u centru rasističkog skandala!

Lorenco Muzeti u centru pažnje, doduše ne po dobrom.

Italijanski tenis doživio je procvat u posljednjih nekoliko godina kada su rezultati u pitanju, međutim van terena postoji mnogo problema. Janik Siner je bio suspendovan zbog dopinga, doduše kratkotrajno, dok je sada njegov kolega iz Dejvis kup tima Italije Lorenco Muzeti izazvao rasistički skandal u Kini.

Tokom meča u Pekingu Lorenco Muzeti je rekao "ovi prokleti Kinezi stalno kašlju" što je izazvalo burnu reakciju na društvenim mrežama, tako da je morao da se izvini navijačima jer je jasno koliko je to rasistički zvučalo.

"Dragi kineski navijači, želeo bih iskreno da se izvinim za ono što sam rekao u naletu frustracije juče tokom svog meča. Moje riječi bile su upućene samo nekolicini pojedinaca u publici koji su se neprestano nakašljavali i remetili igru. Nikada, ni na koji način, nisu bile namenjene kineskom narodu. To se dogodilo u trenutku stresa i tenzije u drugom taj-brejku, ali opet, to nikako nije opravdanje. Shvatam da je način na koji sam se izrazio bio pogrešan i neprikladan kao i da je povrijedio osjećanja mnogih kineskih navijača. Duboko žalim zbog toga i osjećam veliku grižu savjesti", napisao je Muzeti na Instagramu.

"Oduvijek sam se divio kineskom narodu i zaista cijenim igranje u vašoj zemlji. Dolazim u Kinu još od 2018. godine i uvijek se ovdje osjećam vrlo dobrodošlo. Zahvalan sam na nevjerovatnoj podršci koju stalno dobijam i na mnogim navijačima koje imam u Kini. Još jednom, iskreno mi je žao. Duboko vas poštujem, ovdje se osjećam kao kod kuće i cijenim toplinu i ljubaznost koju sam uvijek dobijao od vas", dodao je on.

Podsjetimo, Muzeti je prethodno igrao u Čengduu, gdje je izgubio u četvrtom kolu, dok je sada u Pekingu pobijedio Mpeši Perikara, pa u drugom kolu igra protiv još jednog Francuza - Manarina. U ovom trenutku Muzeti je deveti teniser svijeta i mnogi ga očekuju na završnom mastersu u Torinu.

