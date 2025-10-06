Srebrna medalja stigla u Banjaluku! Članovi Džiu-džicu kluba Borca priredili doček Milici Panić!

Evropsko srebro proslavljeno u Banjaluci.

Izvor: MONDO/ustupljena fotografija

Banjalučanka Milica Panić obradovala je sve krajem prošle sedmice odličnim nastupom na Evropskom prvenstvu u Belgiji gdje je osvojila srebrnu medalju.

Članica Džiu-džicu kluba Borac na kontinentalnoj smotri za takmičare do 21 godine osvojila je srebro u kategoriji takmičarki do 70 kilograma.

Njen uspjeh obradovao je sve ljubitelje spora u Banjaluci i Republici Srpskoj, a posebno članove njenog kluba koji su joj u ponedjeljak priredili svečani doček.

Oni su se okupili u klupskim prostorijama kako bi joj čestitali na velikom uspjehu, al ii poželjeli sreću na narednom takmičenju, a to je Svjetsko prvenstvo koje se održava od 2. do 10 novembra na Tajlandu.