Evropsko srebro proslavljeno u Banjaluci.
Banjalučanka Milica Panić obradovala je sve krajem prošle sedmice odličnim nastupom na Evropskom prvenstvu u Belgiji gdje je osvojila srebrnu medalju.
Članica Džiu-džicu kluba Borac na kontinentalnoj smotri za takmičare do 21 godine osvojila je srebro u kategoriji takmičarki do 70 kilograma.
Njen uspjeh obradovao je sve ljubitelje spora u Banjaluci i Republici Srpskoj, a posebno članove njenog kluba koji su joj u ponedjeljak priredili svečani doček.
Oni su se okupili u klupskim prostorijama kako bi joj čestitali na velikom uspjehu, al ii poželjeli sreću na narednom takmičenju, a to je Svjetsko prvenstvo koje se održava od 2. do 10 novembra na Tajlandu.
Srebrna medalja stigla u Banjaluku! Članovi Džiu-džicu kluba Borca priredili doček Milici Panić!