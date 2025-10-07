logo
Skandal koji je sve digao na noge: Nokautirao rivala na mreži, sad igra protiv Đokovića

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Belgijanac Zizu Bergs je bio akter velikog skandala, ali je ipak prošao nekažnjeno.

Zizu Bergs nokautirao protivnika na meču Izvor: Jade GAO / AFP / Profimedia

Novak Đoković igraće u četvrtinalu Mastersa u Šangaju protiv Belgijanca Zizua Bergsa koji je trenutno 44. na ATP listi. On je u osmini finala savladao Kanađanina Gabrijela Dijaloa i tako zakazao prvi meč u karijeri sa 24-ostrukim grend slem šampionom. Kao i Đoković, slavio je poslije iscrpljujućeg meča koji je trajao skoro tri sata.

Trenutno igra najbolji tenis, pošto je na posljednjem presjeku dostigao rekordni renking karijere i u prilici je da uveća bodove na ATP listi. Imaće najteži mogući zadatak, pošto će sa druge strane mreže za rivala imati četvorostrukog šampiona u Šangaju. Belgijanac u dosadašnjoj karijeri nije osvojio nijednu ATP titulu, a na grend slemovima mu je treća runda najbolji rezultat.

Zanimljivo je da je ime dobio po legendarnom fudbaleru Zinedinu Zidanu, pošto su njegovi roditelji veliki ljubitelji fudbala.

Skandal kakav se ne pamti

Bergs je u kvalifikacionom meču u Dejvis kupu ove godine bio akter velikog incidenta. Rival mu je bio Čileanac Kristijan Garin koga je prilikom slavlja nakon jednog poena praktično nokautirao na mreži. Nošen velikom dozom samopouzdanja i podrškom publike i saigrača, ramenom je oborio rivala na mreži. Dugo se vijećalo o njegovom potezu, ali drastične sankcije nije bilo, pa je meč nesmetano nastavljen.

Ovo je itekako odjeknulo u teniskoj javnosti, a velika većina se pitala: "Šta bi bilo da je ovo uradio Novak Đoković?".

Garin je bio šokiran odlukom sudije i nije želio da nastavi meč, pa je pobjeda dodijeljena Bergsu... Definitivno je ovo jedna od najkontroverznijih odluka u "bijelom sportu", pored diskvalifikacije Novaka Đokovića sa US Opena 2020. godine.

