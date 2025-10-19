logo
Moli pomjerila granice, ovo je nezapamćeni rezultat: Pao je svjetski rekord, mislili su da je ovo nemoguće

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Moli O'Kalaha je prva žena koje je 200 metara isplivala za manje od 110 sekundi.

Moli O'Kalaha oborila svjetski rekord Izvor: MANAN VATSYAYANA / AFP / Profimedia

Imamo novi svjetski rekord na 200 metara slobodnim stilom u 25-metarskim bazenima. Australijanka Moli O'Kalahan ga je postavila na Svjetskom kupu u Vestmontu. Ona je postala prva plivačica koja je plivala ispod 1:50:00 na 200 metara. 

Imala je vrijeme 1:49.77, a nije bila jedina sa svjetskim rekordom. Amerikanka Regan Smit izjednačila je sopstveni svjetski rekord na 100 metara leđno uz vrijeme 54,01. 

Iako ima samo 21 godinu ova plivačica iz Brizbejna ima već osam medalja sa Olimpijskih igara. Ukupni je osvojila 23 zlata, 13 srebara i 3 bronze na velikim takmičenjima, a od toga 5 zlata, srebro i dvije bronze na Olimpijskim igrama. Specijalnost joj je slobodni stil na 100 i 200 metara.

