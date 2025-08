Ju Zidi je najmlađa osvajačica svjetske medalje: Kinesko čudo ima samo 12 godina, a već je na postolju

Ju Zidi je najmlađa osvajačica svjetske medalje.

Izvor: HAHN Lionel / AFP / Profimedia

Ju Zidi je najmlađa osvajačica svjetske medalje. Nakon što joj je izmakla medalja na 200 metara slobodnim stilom, Kineskinja koja ima svega 12 godina, je zahvaljujući štafeti 4x200 metara slobodnim stilom uspjela da se okiti bronzanom medaljom u Singapuru na Svjetskom prvenstvu u plivanju.

Ispred reprezentacije Kine, našla se Australija, odnosno Sjedinjene Američke Države. Ipak, stvar je u tome da Ju nije učestvovala i ovoj trci, ona je u četvrtak bila prva u kvalifikacijama za svoj tim, te je zasluženo izvojevala medalju, ali se čini da bi samo finale za djevojčicu od 12 godina bio veliki pritisak.

Kinesko čudo je ujedno i čudo čitave planete u ovom sportu. Ju je poslije osvajanja medalje rekla: "Veoma je emotivno, lijep je osjećaj". Najmlađa plivačica je bila poznata u Kini i to zato jer je u štafeti na 200 metara plivala 2:10,63 a to je najbrže vrijeme za plivača koji ima 12 godina u muškoj ili ženskoj konkurenciji. Potom je u disciplini 200 metara leptir, plivala 2:06,83 - ovim vremenom osvojila bi četvrto mjesto na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama, a to je ujedno i bilo peto najbrže vrijeme ove godine.