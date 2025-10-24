"Uvijek ista sreća kad se igra za Srbiju": Dejan Milosavljev jedva čeka Raula i nove "orlove"

Dejan Milosavljev je spreman za nove pobjede u najdražem dresu. Poslije dominacije sa Fihseom sada sa novim selektorom Srbije hoće konačno do uspjeha sa "orlovima".

Izvor: MN PRESS

Reprezentativac Srbije, Dejan Milosavljev i ove godine potvrđuje svjetsku klasu i sjajnu formu. Popularni Banda prošle sezone ispisao je zlatnim slovima istoriju Berlina i bio najzaslužniji za osvajanje prve titule u Bundesligi.

Dobrim partijama sjajni čuvar mreže nastavio je i ove sezone u kojoj čini čuda u Ligi šampiona gdje Berlin ne zna za poraz. Derbi utakmicu protiv Vesprema Lisice su rešile u svoju korist na vrućem terenu u Mađarskoj, a junak velikog trijumfa bio je upravo golman repezentacije Srbije.

"Igramo stvarno odlično, sve ide kako želimo, a očigledno nam kao ekipi leži da imamo jake utakmice. Naravno, i Bundesliga je veoma jaka, zahtjevna, ritam utakmica je zaista ubitačan, ali i tu dobro stojimo. Meč u Vespremu je bio sjajan, kontrolisali smo dešavanja na terenu iako smo imali dva velika peha. Naime, ostali smo bez dva igrača, stigao nas je umor, ali smo uspjeli na kraju da osvojimo bodove", rekao je za sajt RSS Milosavljev.

Sada dolazi u domovinu gdje će prvi put igrati za Raula Gonzalesa. Novi selektor Srbije naravno računa na jednog od najboljih golmana svijeta za prijateljski meč sa Slovenijom u Loznici.

"Kao i uvijek veoma se radujem dolasku u nacionalni tim. Novo okupljanje, novo upoznavanje, ali osjećaj sreće uvijek isti. Najljepše je u reprezentaciji, to druženje i vrijeme provedeno sa momcima u dresu Srbije je nešto posebno. Odigraćemo dva meča sa Slovenijom koja ima sjajan tim. Već godinama igraju na dobrom nivou i u pravom trenutku ćemo vidjeti šta i koliko možemo. Imaćemo veliki broj novih momaka što je odlično i svaki put se obradujem kad na pripreme dođe neki mladi igrač", rekao je Dejan Milosavljev.