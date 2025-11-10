Sabalenka ponovo "zapalila" mreže: "Može li to malo brže? Želim na Maldive"!

Arina Sabalenka još jednom je nasmijala prisutne medije iako je pred njih izašla poslije poraza u Rijadu

Izvor: Screenshot/Instagram/@tennischannel

Prva igračica svijeta Arina Sabalenka nije uspjela da slavi u finalu WTA turnira u Rijadu, pošto je Jelena Ribakina bila bolja od nje u subotu i slavila 6:3, 7:6. Ipak, čini se da Bjeloruskinja ne žali mnogo zbog propuštene šanse da ponovo bude na tronu nekog takmičenja, pa je tik poslije meča na konferenciji za medije nasmijala sve prisutne.

Nije tajna da se Sabalenka poslije svakog napornog perioda na turnirima opušta na putovanjima i o njima redovno izvještava na društvenim mrežama. Putuje sa momkom, drugaricama ili koleginicama teniserkama, bilo da povod za slavlje ili razlog za opuštanje od stresnih takmičarskih dana. Ako je suditi po šali kuje je uputila, možemo pretpostaviti da Sabalenka odlazi na Maldive poslije mečeva u Rijadu.

Taman što je stigla na pres konferenciju, Beloruskinja je sjela u stolicu i u istom momentu kroz osmijeh izgovorila: "Može li to malo brže? Želim da idem na Maldive", našalila se prva teniserka svijeta.

Sabalenka je dozvolila da na završnom turniru izgubi čak dva seta, dok u finalu nije uspjela da osvoji nijedan. Zbog toga je bila upitana kako je zadovoljna pomalo neočekivanim ishodom meča. "Zapravo se osjećam sjajno, iako sam izgubila meč. Ona je igrala nevjerovatno, a ja sam dala sve od sebe. Nije prošlo ovog puta, ali postoje stvari na koje mogu biti ponosna. Napuštam turnir bez razočaranja, ponosna na sebe i svoj tim", rekla je Sabalenka.

Ovo nije kraj sezone za Bjeloruskinju, pošto će u serijalu "Borba polova" odmjeriti snage sa Nikom Kirjosom. Njihov duel je na programu 28. decembra u Dubaiju. Riječ je o mečevima koji se održavaju još od 1973, a koji podrazumevju duele između muških i ženskih tenisera. Istini za volju prva igračica svijeta imaće naspram sebe 652. tenisera na ATP listi, pošto Australijanac dugo nije bio na terenu zbog raznih povreda. Ipak, to ne umanjuje spektakularnost ovog susreta, s obzirom na to da Kirijos privlači mnogo pažnje u bilo kojoj situaciji.