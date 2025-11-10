logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragedija na Završnom mastersu: Preminula dvojica navijača, jedan se srušio usred meča

Tragedija na Završnom mastersu: Preminula dvojica navijača, jedan se srušio usred meča

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Tragedija se dogodila na Završnom mastersu u Torinu, dva navijača su nažalost preminula. Ni u bolnici nisu mogli da im spase živote...

Dva navijača preminula na Završnom mastersu Izvor: COSTANTINO SERGI / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Tragične vijesti stižu sa Završnog mastersa u Torinu. Dvojica navijača su nažalost preminula u Italiji. U pitanju su dvojica muškaraca, a italijanska "Gazeta" prenosi da su u pitanju navijači koji su imali 70, odnosno 78 godina.

"Jednom navijaču je pozlilo tokom jutra u fan zoni blizu dvorane. Drugom je pozlilo na tribinama tokom meča između Tejlora Frica i Lorenca Muzetija. U oba slučaja je Hitna pomoć brzo reagovala, pokušala je da ih oživi. Hitno su prebačeni u obližnju bolnicu, ali su nažalost tamo ubrzo preminuli", stoji u tekstu "Gazete".

Užasne vijesti iz Torina, turnira sa kog se Novak Đoković povukao poslije osvajanja turnira u Atini. Fric je pobijedio Muzetija (6:3, 6:4), dok u večernjem terminu igraju Janik Siner i Feliks Ože-Alijasim.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Završni masters Tenis navijači

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC