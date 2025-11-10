Tragedija na Završnom mastersu: Preminula dvojica navijača, jedan se srušio usred meča

Tragedija se dogodila na Završnom mastersu u Torinu, dva navijača su nažalost preminula. Ni u bolnici nisu mogli da im spase živote...

Tragične vijesti stižu sa Završnog mastersa u Torinu. Dvojica navijača su nažalost preminula u Italiji. U pitanju su dvojica muškaraca, a italijanska "Gazeta" prenosi da su u pitanju navijači koji su imali 70, odnosno 78 godina.

"Jednom navijaču je pozlilo tokom jutra u fan zoni blizu dvorane. Drugom je pozlilo na tribinama tokom meča između Tejlora Frica i Lorenca Muzetija. U oba slučaja je Hitna pomoć brzo reagovala, pokušala je da ih oživi. Hitno su prebačeni u obližnju bolnicu, ali su nažalost tamo ubrzo preminuli", stoji u tekstu "Gazete".

Užasne vijesti iz Torina, turnira sa kog se Novak Đoković povukao poslije osvajanja turnira u Atini. Fric je pobijedio Muzetija (6:3, 6:4), dok u večernjem terminu igraju Janik Siner i Feliks Ože-Alijasim.