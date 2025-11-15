logo
Kanađanin Feliks Ože-Alijasim o gustom rasporedu: "Ne znam kako momci ne uživaju u tenisu"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Kanađanin Feliks Ože-Alijasim nije imao da uputi mnogo lijepih riječi na račun Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

Feliks Ože-Alijasim o umoru Izvor: Screenshot/YouTube/@tennistv/@usopen

Janik Siner i Karlos Alkaraz trenutno dominiraju teniskom scenom. Međutim, dvojica mladića često upućuju pridike na zahtjevan sistem takmičenja, dok čini se da ostali teniseri ne doživljavaju ubrzan ritam kao veliki problem u građenju karijera. Jedan od njih je i osmi teniser svijeta iz Kanade Feliks Ože-Alijasim koji je odlučio da javno odgovori na tu temu.

Kraj sezone sve je bliži, a samim tim i zasićenje tenisera. Italijan i Španac gotovo su nepobjedivi od početka 2025, ali njihova dominacija ne sputava ih da javno kritikuju raspored takmičenja. Mnogi su njihova mišljenja već definisali, vide ih kao igrače koji ne uživaju u profesionalnoj teniskoj karijeri, mada je to daleko od istine s obzirom na broj trofeja kojima su se okružili samo u jednoj godini, samo njih dvojica bili su šampioni grend slemova.

Novinar "Turin Press" je želio da analizira temu gustog rasporeda, pa je Feliksa upitao: "Ovdje, kao i na turneji generalno, djeluje da su igrači fizički ili mentalno iscrpljeni, možda i jedno i drugo. Ti izgledaš kao da zapravo uživaš. Ne bi trebalo da to bude tako rijetko, ali izgleda da jeste. Da li je to tačno? Koja je tvoja tajna?"

Kanađanin je potom odgovorio: "Iskreno, ne znam kako momci ne uživaju. Čini mi se kao da su izgubili osjećaj... Razumijem da možete da se umorite. I ja sam umoran. Putujem okolo i prisustvujem različitim uslove širom svijeta. Opet bih rekao, mi smo samo srećni i blagosloveni", pojasnio je Kanađanin.

"Po mom skromnom mišljenju, svakog dana se probudim i uživam. Uživaću što sam ovdje. Čak i ako izgubim meč, u redu je, bijesan sam jedan dan. Ne znam. Ako želite da igrate manje turnira, ostanite kod kuće. Niko vas ne primorava da budete ovdje", rekao je Feliks koji trenutno bije bitku u Torinu na završnom mastersu gdje će u subotu odmjeriti snage sa Karlosom Alkarazom u meču koji je na programu u 20.30 sati.

