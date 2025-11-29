"Nemamo šta da izgubimo, ovo je za nas finale": Donijela Srbiji spektakularnu pobjedu, sad hoće da sruši domaćina

Jovana Risović je istakla da u meču sa Njemačkom na Svjetskom prvenstvu naš tim ide na pobjedu i prvo mjesto u grupi.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije odigraće u nedjelju (18) protiv Njemačke posljednju utakmicu u grupi na Svetskom prvenstvu. Biće to borba za prvo mjesto i nova dva boda, a tim koji bude trijumfovao prenijeće u narednu rundu četiri boda!

Junak pobjede nad Islandom Jovana Risović odbranila je tri zicera u posljednja dva minuta i donijela veliku radost srpskom timu.

"To je za nas finale. Moramo da damo posljednji atom snage i suprotstavimo se jakom domaćinu. Mislim da je ključ u timskoj igri, moramo da pomognemo jedna drugoj. Njemice će imati veći pritisak, jer mi nemamo šta da izgubimo, pa možemo da igramo rasterećeno", rekla je Jovana Risović.

Kapiten reprezentacije Srbije Katarina Krpež-Šlezak pred utakmicu sa Njemačkom ističe:

"Imaju veći pritisak od nas, to je sigurno. Treba da uđemo u utakmicu mirne glave i da ponovimo 45 minuta igre iz meča sa Islandom. Vjerujem da možemo da iznenadimo, samo da budemo borbene, uz jaku odbranu i naše golmane možemo dobro da igramo. Moramo da se vraćamo nazad jer i one mnogo trče i znaju sve da kazne. Nemamo šta da izgubimo, osovjili smo dva boda koja su bila najbitnija, tako da možemo mirne glave dalje."

Pogledajte 01:04 Pobeda Srbije nad Islandom Izvor: Arena 2 Premium Izvor: Arena 2 Premium

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!