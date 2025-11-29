logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nemamo šta da izgubimo, ovo je za nas finale": Donijela Srbiji spektakularnu pobjedu, sad hoće da sruši domaćina

"Nemamo šta da izgubimo, ovo je za nas finale": Donijela Srbiji spektakularnu pobjedu, sad hoće da sruši domaćina

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Jovana Risović je istakla da u meču sa Njemačkom na Svjetskom prvenstvu naš tim ide na pobjedu i prvo mjesto u grupi.

Rukometašice Srbije najavile utakmicu protiv Njemačke na Svjetskom prvenstvu Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije odigraće u nedjelju (18) protiv Njemačke posljednju utakmicu u grupi na Svetskom prvenstvu. Biće to borba za prvo mjesto i nova dva boda, a tim koji bude trijumfovao prenijeće u narednu rundu četiri boda!

Junak pobjede nad Islandom Jovana Risović odbranila je tri zicera u posljednja dva minuta i donijela veliku radost srpskom timu.

"To je za nas finale. Moramo da damo posljednji atom snage i suprotstavimo se jakom domaćinu. Mislim da je ključ u timskoj igri, moramo da pomognemo jedna drugoj. Njemice će imati veći pritisak, jer mi nemamo šta da izgubimo, pa možemo da igramo rasterećeno", rekla je Jovana Risović.

Kapiten reprezentacije Srbije Katarina Krpež-Šlezak pred utakmicu sa Njemačkom ističe:

"Imaju veći pritisak od nas, to je sigurno. Treba da uđemo u utakmicu mirne glave i da ponovimo 45 minuta igre iz meča sa Islandom. Vjerujem da možemo da iznenadimo, samo da budemo borbene, uz jaku odbranu i naše golmane možemo dobro da igramo. Moramo da se vraćamo nazad jer i one mnogo trče i znaju sve da kazne. Nemamo šta da izgubimo, osovjili smo dva boda koja su bila najbitnija, tako da možemo mirne glave dalje."

Pogledajte

01:04
Pobeda Srbije nad Islandom
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Rukomet Srbija Njemačka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC