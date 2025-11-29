Srbija u direktnom okršaju za prvo mjesto u grupi: Evo kada rukometašice nastavljaju pohod na SP

Rukometašice Srbije za sada imaju maksimalan učinak na Svjetskom prvenstvu.

Rukometašice Srbije zabilježile su i drugu pobedu na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, pošto su u drugom kolu savladale selekciju Islanda poslije velike drame sa 27:26 (19:13). To im je donijelo plasman u drugu rundu takmičenja, a u nedjelju ih čeka okršaj sa reprezentacijom Njemačke koja je domaćin turnira.

Srpkinje će treći meč na svjetskoj smotri igrati u nedjelju od 18 časova, a već se naziru rivali u nastavku takmičenja. Biće to direktan okršaj za prvo mjesto u Grupi C i uloga favorita ide domaćinu.

Izabranice Hose Ignasia Pradesa se takmiče u Grupi C koja se ukršta sa grupom D, gdje je plasman u narednu fazu obezbijedila Crna Gora, dok slijede Španija i Farska ostrva. Paragvaj je posljednji bez ijednog boda, kao i Urugvaj u grupi sa Srbijom.

Ko su uzdanice Srbije?

GOLMANKE: Jovana Risović, Gordana Petković, Marijana Ilić

LEVA KRILA: Sanja Radosavljević, Aleksandra Stamenić

DESNA KRILA: Katarina Krpež-Šlezak, Dunja Radević

PIVOTI: Dragana Cvijić, Katarina Bojičić, Vladana Mitrović

BEKOVI: Tamara Mandić, Aleksandra Vukajlović, Sara Garović, Anšela Janjušević, Jovana Jovović, Jovana Skrobić, Emilija Lazić, Dunja Tabak