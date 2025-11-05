"Kad Srbija zove, nema razmišljanja": Novi selektor predstavio plan za budućnost ženske košarke

Miloš Pavlović i zvanično je postao selektor ženske reprezentacije Srbije.

Ženska reprezentacija Srbije dobila je novog selektora - mjesto Marine Maljković zauzeo je Miloš Pavlović, koji će vatreno krštenje doživjeti već za nekoliko dana. Naše najbolje dame započinju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, te je pred novim šefom struke zahtevan zadatak. Pavlović je na predstavljanju podvukao da zadatak nije lak, da je trenutak nezgodan, ali da nema opravdanja kad Srbija zove.

"Veliko oduševljenje, trenutak je nezgodan, ali kad je u pitanju reprezentacija - nema razmišljanja. Brzo i lako smo se dogovorili. Velika zahvalnost što su svi oni glasali i odlučili se za mene. Velika je čast", započeo je Pavlović.

"Kad smo svi mi počinjali da se bavimo košarkom, ovo je bio san. Ovo je velika odgovornost, ali mislim da sam spreman da je preuzmem. Ne treba gledati tako mračno - važno je biti pozitivan. Djevojke koje su pozvane odazvale su se, što je veoma važno. Selektorka ispred nas postavila je visoke standarde, a mi sada moramo da budemo fokusirani na kontinuitet i građenje tima, što će nas kroz nekoliko godina dovesti do toga da budemo konkurentni na svim takmičenjima", rekao je.