Senzacija Radničkog protiv Zagrepčana u Ligi šampiona: Prlainović rešetao kao nekad, još tinja nada

Spektakularna pobjeda Radničkog iz Kragujevca u Ligi šampiona, protiv Mladosti iz Zagreba.

Vaterpolisti Radničkog igrali su u Kragujevcu meč koji su morali da pobijede i uspjeli su u tome - bili su bolji od Mladosti (14:11) i to nakon velikog preokreta. Imali su vaterpolisti srpskog predstavnika u Ligi šampiona četiri gola zaostatka nakon prve dionice, ali su serijom 6:0 u finišu susreta uspjeli da sačuvaju kakve-takve šanse za drugo mjesto u grupi.

Junak pobjede tima iz Kragjevca bio je iskusni Andrija Prlainović, koji je povukao kada je bilo najpotrebnije i kada su mnogi već digli ruke od ovog meča. Nekadašnji reprezentativac Srbije pogađao je iz svih pozicija, bio raspucan kao u najboljim danima i uobičajeno miran - što ga je uvijek krasilo.

Meč je završio sa pet postignutih golova, jednim više od Angelosa Vlahopulosa koji mu je bio najveća pomoć na ovom susretu. Mnjih dvojica bili su nocioci preokreta koji kragujevački tim ostavlja u borbi. Istina, Radnički će imati pakleno težak zadatak. U posljednjem kolu grupne faze, koje se igra nakon Evropskog prvenstva u Beogradu, Kragujevčani će morati da pobijede prvoplasirani Olimpijakos i to u gostima. Pobjeda na tom meču vodi srpski tim dalje, jer su u samom finišu četvrte dionice uspjeli da steknu tri gola prednosti i tako budu uspješniji od Mladosti u međusobnom skoru.

Drugi srpski predstavnik u Ligi šampiona je Novi Beograd, a i taj tim će se u posljednjem kolu boriti za prolaz grupne faze. Trenutno je prvoplasirani Pro Reko koji ima maksimalnih pet pobjeda, odnosno 15 bodova, dok ga prate Jadran iz Herceg Novog sa šest, Novi Beograd sa šest i Jadran iz Splita sa tri boda. U posljednjem kolu igraće Jadran iz Herceg Novog i Novi Beograd, a pobjednik tog meča zauzeće drugo mjesto.



