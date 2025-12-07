Nema titule za prvaka Formule 1: Evo zašto je FIA odbila da mu uruči pehar

Lando Noris je postao šampion Formule 1, ali nije dobio pehar koji se dodjeljuje od 1995. godine.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Vozač Meklarena Lando Noris (26) postao je šampion Formule 1, ali nije mu uručena titula, već će je dobiti u ruke u Taškentu, u Uzbekistanu, 12. decembra. Te večeri će na svečanoj ceremoniji biti nagrađen zasluženim peharom, kao i ostali šampioni svih FIA serija.

Zbog toga, dok su Maks Ferstapen, Oskar Pijastri i Lando Noris stajali na pobjedničkom podijumu u Abu Dabiju, mjestu krunisanja novog šampiona F1, kraj njih nije bio pravi trofej, već replika, dok je original sve vrijeme bio u Londonu. Zvanično objašnjenje Svjetske automobilske federacije je da pehar nije mogao da putuje u Abu Dabi, jer je u Londonu moralo da bude gravirano ime novog prvaka.

Zvanični trofej šampiona Formule 1 ustanovljen je tek 1995. godine, kada ga je dizajnirao Ričard Foks i napravio od srebra, 24-karatnog zlata i emajla. Ima ukupnu težinu od 4,7 kilograma i poput pehara Lige šampiona ili trofeja Vimbldona, na njemu su ugravirana imena dosadašnjih osvajača.

Pogledajte kako izgleda "trofej FIA šampionata svijeta vozača Formule 1", koji će uskoro biti u rukama Landa Norisa.

Izvor: avid Davies, PA Images / Alamy / Profimedia

Ipak, dok se svi ostali trofeji graviraju doslovno nekoliko minuta nakon finala, na samom stadionu, FIA ima daleko komplikovaniju proceduru, od koje ne odustaje.

Originalni trofej putovaće u Taškent za ceremoniju i biće u Norisovom posjedu do naredne godine, kada bi trebalo da ga vrati u London da bi se ugraviralo ime šampiona za 2026. godinu. Nakon toga, Noris će moći da naruči svoju ličnu kopiju, kakve je Maks Ferstapen izrađivao svake godine, pa ih u svom domu, prema sopstvenom priznanju, ima četiri, razbacane po cijeloj kući.

Zašto FIA ne dodjeljuje odmah šampionski trofej?

Zvanično, FIA ima dva razloga zašto se trofej ne dodjeljuje odmah.

Prvi je taj da je šampionski trofej centralni dio FIA ceremonije dodjele nagrada u Taškentu, gdje dolaze šampioni svih FIA serija. FIA smatra da gala-svečanost ne bi imala neophodan glamur i značaj ako bi F1 pehar već bio uručen u Abu Dabiju. Šampion, vicešampion i trećeplasirani su po pravilima obavezni da dođu i primjera radi, Luis Hamilton je bio kažnjen jer nije došao 2021. godine.

Najprostije rečeno, FIA se boji da bi šampioni Formule 1 prestali da dolaze ako bi već imali trofej u rukama. U suprotnom, FIA bi morala da ga uruči u Abu Dabiju, pa da ga uzme nazad, pa da ga ponovo uruči.

Drugi razlog je naveden u FIA sportskom pravilniku. Kao što rezultati trka mogu biti promijenjeni posle trke zbog kazni ili protesta, postoji i pravilo (član 14.4.2) da tim može uložiti žalbu na rezultat prvenstva sve do četiri dana prije gala-ceremonije. To se desilo 2021. kada je Mercedes nakratko protestovao zbog restart-procedura.

Ukratko, FIA želi da bude 100 odsto sigurna da daje titulu u ruke pravom šampionu, a ne takmičaru kojem bi eventualno oduzela pehar u tesnoj trci kao današnjoj, na dva boda. Zbog toga i zbog očigledno nerazjašnjenih odnosa između FIA i Formule 1 po ovom pitanju, do daljeg će biti na snazi aktuelna, za mnoge veoma konfuzna situacija.

Ovo su svi šampioni F1 od 1995: