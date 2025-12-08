logo
Ko je djevojka Landa Norisa, novog šampiona Formule 1?

Ko je djevojka Landa Norisa, novog šampiona Formule 1?

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Ko je misteriozna ljepotica iz Portugala koja je "ukrala" srce Landa Norisa?

Ko je djevojka Landa Norisa Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Vozač Meklarena Lando Noris osvojio je šampionsku titulu u Formuli 1 pošto je na poslJednjoj trci sezone u Abu Dabiju osvojio treće mJesto, odnosno to mu je bilo sasvim dovoljno da završi dva boda ispred četvorostrukog uzastopnog prvaka Maksa Ferstapena

S obzirom na to da mu je ovo "prvenac" u Formuli 1, kao i to da je bio pod ogromnim pritiskom, ne čudi što je Lando Noris zaplakao čim je prošao kroz cilj. A potom su uslijedile suze radosnice zbog roditelja i djevojke Margaride Megi Korseiro.

Upravo njoj je otrčao odmah u zagrljaj i strasno je poljubio, zahvalivši joj što je sve vrijeme bila uz njega, iako su imali burne periode u svom odnosu - čak su i raskidali. Od početka je to bilo turbulentno jer je Lando Noris zapravo "preoteo" dvojici fudbalera oko koje su se borili. U pitanju su Žoao Feliks, jedan od najskupljih fudbalera svih vremena, odnosno Pedro Poro, reprezentativac Španije i desni bek Totenhema.

O čemu se radi? "Megi", kako se ova manekenka i influenserka predstavlja na Instagramu, prevarila je 2022. godine Žoaa Feliksa sa Pedrom Porom, posle čega su se njih dvojica posvađali, međutim ni veza sa Špancem nije potrajala i brzo je "otrčala" kod vozača Formule 1.

Noris je inače u to vrijeme bio sa Luisinjom Oliverom, inače takođe portugalskom manekenkom, a mediji u Velikoj Britaniji su ga brzo povezali sa Korseiro, s tim da su dugo krili svoju vezu, baš zbog "ljubavnog trougla".

S obzirom da je sada ljepotica iz Portugala u društvu njegovih roditelja, može se reći da se veza uozbiljila.

