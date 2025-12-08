Ko je djevojka Landa Norisa, novog šampiona Formule 1?

Ko je misteriozna ljepotica iz Portugala koja je "ukrala" srce Landa Norisa?

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Vozač Meklarena Lando Noris osvojio je šampionsku titulu u Formuli 1 pošto je na poslJednjoj trci sezone u Abu Dabiju osvojio treće mJesto, odnosno to mu je bilo sasvim dovoljno da završi dva boda ispred četvorostrukog uzastopnog prvaka Maksa Ferstapena

S obzirom na to da mu je ovo "prvenac" u Formuli 1, kao i to da je bio pod ogromnim pritiskom, ne čudi što je Lando Noris zaplakao čim je prošao kroz cilj. A potom su uslijedile suze radosnice zbog roditelja i djevojke Margaride Megi Korseiro.

Upravo njoj je otrčao odmah u zagrljaj i strasno je poljubio, zahvalivši joj što je sve vrijeme bila uz njega, iako su imali burne periode u svom odnosu - čak su i raskidali. Od početka je to bilo turbulentno jer je Lando Noris zapravo "preoteo" dvojici fudbalera oko koje su se borili. U pitanju su Žoao Feliks, jedan od najskupljih fudbalera svih vremena, odnosno Pedro Poro, reprezentativac Španije i desni bek Totenhema.

O čemu se radi? "Megi", kako se ova manekenka i influenserka predstavlja na Instagramu, prevarila je 2022. godine Žoaa Feliksa sa Pedrom Porom, posle čega su se njih dvojica posvađali, međutim ni veza sa Špancem nije potrajala i brzo je "otrčala" kod vozača Formule 1.

Noris je inače u to vrijeme bio sa Luisinjom Oliverom, inače takođe portugalskom manekenkom, a mediji u Velikoj Britaniji su ga brzo povezali sa Korseiro, s tim da su dugo krili svoju vezu, baš zbog "ljubavnog trougla".

S obzirom da je sada ljepotica iz Portugala u društvu njegovih roditelja, može se reći da se veza uozbiljila.

